Duro cruce entre Manuel Adorni y Gabriel Solano: "Subnormal e irrespetuoso"

El vocero presidencial Manuel Adorni y el diputado del FIT Gabriel Solano protagonizaron este viernes un duro intercambio de mensajes a raiz del Foro de Madrid en Buenos Aires que tuvo lugar en el CCK, o Palacio Libertad.

El referente del Polo Obrero cuestionó el uso de esa locación para el evento en el que participó el líder de la derecha española Santiago Abascal, del partido VOX. "¿El Foro de Madrid de la ultraderecha pagó por usar el CCK o el acto de hoy fue financiado con fondos públicos?", fue la pregunta de Solano que desató un fuerte cruce en la red social X.

La tajante respuesta de Adorni no tardó en llegar: "Estimado Gabriel: sos un subnormal. Obviamente que pagaron, como corresponde. Solo personajes como vos pueden sugerir la gratuidad de todo. Saludos."

Ese fue sólo el comienzo del picante intercambio: "Me permito dudar. Así que te pido que presentes la constancia de pago en la conferencia de prensa. PD: subnormal es tu jefe que habla con los perros y su hermana tarotista", insistió Solano. Entonces el funcionario redobló la apuesta: "Estimado Gabriel: además de ser un subnormal sos un irrespetuoso. Tu eterno estado de intrascendecia evidentemente te ha afectado lo suficiente como para que jamás hayas podido tener un sano juicio de la realidad".

El legislador porteño retrucó rápidamente con una advertencia: "Escuchá Adorni, no te vayas por la tangente y te pido que presentes en la conferencia de prensa de hoy las pruebas del pago. Y no te hagas el canchero. Sos de lo que no van a poder caminar por la calle por reírte de los despidos y de la golpiza a los jubilados".

El Foro de Madrid que tuvo lugar este jueves en el CCK fue un encuentro donde se reúnen, según describía la convocatoria, “todas aquellas personas que, independientemente de su ideología, comparten la defensa de la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho”.

En totoal habrá más de 40 panelistas de 15 países distintos. Según anticiparon en un documento, el objetivo es "arropar al pueblo venezolano y denunciar la tibia respuesta de la comunidad internacional". También se buscará recuperar los espacios de libertad que fueron "arrebatados por la izquierda criminal y la no-izquierda en el mundo occidental".

En ese marco, el presidente Milei brindó un contudente discurso en el que apuntó contra periodistas, legisladores, artistas y científicos y confirmó que se hará cargo de defender el Presupuesto 2025 en el Congreso.