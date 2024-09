Alfredo Cornejo se metió en el fuego cruzado y bancó a Milei: “Cristina Fernández de Kirchner no tiene ni idea de economía”

El gobernador Alfredo Cornejo se metió este viernes en medio del fuego cruzado virtual entre el presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y respaldó al mandatario nacional que visitará esta tarde Mendoza. "No me cabe la menor duda que Cristina Fernández de Kirchner no tiene ni idea de la economía", manifestó el dirigente mendocino, haciendo referencia al cortocircuito y el desafío público que explotó esta mañana en redes sociales.

Cornejo fue consultado por la polémica entre Milei y Fernández de Kirchner tras exponer en uno de los paneles de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), evento que cerrará el presidente desde las 19 de este viernes.

"Ponganle el foco porque el presidente le ha dicho que le va a contestar esta tarde", manifestó el mandatario mendocino, relación a la publicación que realizó Milei en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

En este sentido, el gobernador se posicionó del lado del actual presidente y criticó a la ex vicepresidenta de Alberto Fernández. "No me cabe la menor duda que Cristina Fernández de Kirchner no tiene ni idea de la economía", sentenció Cornejo.

Se explayó señalando que "evidentemente nunca ha estudiado sobre economía y nunca se ha asesorado bien, porque si no, no hubiésemos tenido el deterioro que hemos tenido en esta década, por decisiones fundamentalmente tomadas por el kirchnerismo".

Qué pasó entre Milei y CFK este viernes

El presidente Javier Milei no dejó pasar el duro documento de Cristina Fernández de Kirchner en el que cuestiona las medidas económicas de la actual gestión.

"Milei, el ultra libertario que en campaña prometía eliminar la intervención y el control de Estado sobre la vida de los argentinos hoy, en el Gobierno, no solo interviene y controlo, sino que además decide tres de los cuatro precio fundamentales de la economía: el precio del dólar, el precio del dinero, el precio del trabajo y solo ha liberado el cuarto precio de la economía, el de los bienes y servicios", fue uno de los párrafos que compartió Cristina Kirchner este viernes.

Y Milei contestó: "Yo sé que de economía no entendés mucho por el hecho de que te rodeaste de analfabetos numéricos. Si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem".