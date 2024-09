Empresas extranjeras se animan a volver a apostar por Argentina: "Milei mueve mucha expectativa"

El gobernador Maximiliano Pullaro reunió en Rosario a inversionistas de alrededor de 40 países en un intercambio comercial, en el marco del Santa Fe Business Forum, para promocionar la economía regional. Representantes de distintas empresas internacionales dialogaron con MDZ y coincidieron en que hay un factor clave que los motivó a asomarse a Argentina: Javier Milei.

Georgina Losada, la secretaria de Comercio Exterior de la provincia y hermana de la senadora (Carolina), explicó que los compradores que más acudieron al evento económico fueron por alimentos (de productos terminados, como queso, dulce de leche y carne bovina con cortes premium), maquinaria agrícola (en el primer día del foro cerraron acuerdo con 14 compradores internacionales), agropartes, nutrición animal y laboratorio.

Pullaro inauguró este martes el Santa Fe Business Forum. Foto: Gentileza Gobierno de Santa Fe

Se destacó la alta convocatoria de la misión comercial inversa, que apunta a favorecer las exportaciones y el intercambio. Insistieron, además, en que se trata de un hecho histórico para la provincia y el país, teniendo en cuenta que el 80% de las firmas locales son de Santa Fe y el otro 20% restante de diferentes jurisdicciones. El Foro fue inaugurado el martes 3 y finalizará este jueves 5 de septiembre.

La mirada del mundo sobre Milei

Fernando Muñoz viajó al territorio santafesino desde Ecuador, es gerente de Ordagro, una compañía fundada en 2014 que se dedica al abastecimiento de maquinaria para el agricultor, y cuya marca comercial es Agroscopio.com. Se encuentran a las afueras de Quito, pero trabaja a nivel internacional.

En un pasado supo tener proveedores de Argentina, pero -como ocurrió con varias firmas de América Latina- esto se vio interrumpido años atrás cuando el país dejó de ser competitivo por los precios de sus equipos. Estos costos incluso lograban superar los de Europa.

"Junto a otros colegas más con los que he hablado de maquinaria agrícola, cuando llegábamos nos preguntamos: ¿Los precios de Argentina habrán podido aterrizar a una realidad que nos sirva a todos? Y vemos que más o menos están orientados a eso. Y es porque están muy positivos, con mucha esperanza de que el panorama mejore", dijo Muñoz durante una ronda de inversiones dentro de la estación Fluvial, ubicada en la costanera rosarina.

Consultado sobre su mirada de Milei, analizó: "Lo veo bien, es un tipo que dice las cosas a veces a su manera, pero es auténtico. Hoy vivimos en un mundo con tanto político mentiroso, que dice una cosa al público pero actúa de otra manera. Creo que él (Milei) lleva su vida y actúa como predica. Que sea lo correcto o no, el tiempo lo dirá, pero aquí la gente vemos que está con esperanzas de que habrá un cambio. El sistema anterior creo que no estaba funcionando".

Los inversionistas extranjeros que acudieron al Santa Fe Business Forum destacaron la gestión de Milei.

La firma ecuatoriana, además, solía contratar muchos servicios de empresas o personas de Argentina para realizar el SEO digital de las páginas o las campañas de marketing. Muñoz rescató que "el capital humano argentino es muy bueno siempre", pero como consecuencias de gobiernos anteriores dejó de ser competitivo.

Un par argentino suyo se había mudado a Ecuador años atrás por la difícil situación económica desatada en el territorio albiceleste. Se desempeñó como gerente en una compañía de maquinaria agrícola desde 2016 hasta este año. Cuando llegó el libertario al poder, dejó todo atrás y volvió: "Parece que Milei ha movido mucha expectativa".

"Con un Gobierno que no es tendencioso a expropiar ni poner impuestos ridículos, la inversión va a venir sola. Argentina tiene todo para salir adelante: recursos naturales, recursos humanos. Por ese lado es lo mejor que les pudo haber pasado (la llegada de Milei a la Presidencia), pero todavía falta ver que se concrete y se vuelva realidad lo que está ofreciendo. Entre medio muchos saldrán golpeados y deben aguantarlo, como sucede ahora con los jubilados", añadió.

Ronda de inversores en el Santa Fe Business Forum. Foto: Gentileza / Gobierno de Santa Fe

Lo comparó con la situación de Ecuador en 1999 cuando comenzó la dolarización. "Fue terrible para casi todos, pero a largo plazo hoy todos estamos más estables, sabemos cómo son las reglas de juego y ya no sufrimos devaluaciones. El cambio fue un shock, pero si a la larga todos estamos mejor, valió la pena. Si hoy preguntas a alguien, incluso gente que perdió mucho dinero en ese momento, te va a decir que valió la pena, porque es una base súper sólida. Hoy puede llegar cualquier gobierno, con cualquier tendencia política, y esto ya no lo puede cambiar, ya no se mueve", cerró.

Diana Paola Torres, una colombiana que trabaja en la firma Eme Partes SAS, dedicada a representar empresas extranjeras para clientes latinoamericanos, destacó que nunca antes habían incursionado en el país argentino hasta que la situación económica empezó a cambiar con la nueva gestión, y se abrió paso este Foro que los invitó a participar.

"De pronto la situación de Argentina está mejorando. Quizás no lo vimos antes, no era muy buena su situación, pero ahora está cambiando un poco y eventos como este ayudan mucho. Yo no sabía que habían tantas buenas opciones y posibilidades acá en negocios, y lo estamos conociendo ahorita. Hay empresas acá que me interesan y ya se las estaré llevando a mi jefe", comentó.

Los inversionistas extranjeros destacan el cambio que significó Milei para la Argentina.

Lo mismo ocurrió con una empresaria de Perú, Idsey Calderon Delgado. En representación de la compañía Dinámica - Implementos & Pecas, dedicada a la venta de maquinaria para el campo, arribó esta semana y formará parte del foro hasta su vuelta el próximo viernes. "Me gustaría conocer estos nuevos proveedores, tengo proveedores actuales, pero queremos mejorar con la misma calidad, buen precio, para generar más competencia, llegar a más clientes y crecer con otras sucursales".

"Queremos el apoyo de proveedores que son de fabricación, para competir en el mercado. Me interesa Argentina en general como país, podríamos invertir acá, pero todo dependerá de lo que me interese", dijo. Y destacó que a nivel agropecuario es un buen país, buen productor, que comienza a volverse atractivo a los ojos del mundo.

Santa Fe busca empresas con experiencias y nuevas

Los oferentes escogidos para participar del foro santafesino pasaron por un filtro. La principal condición para admitirlos fue que ya estén exportando o que hayan exportado. Para las empresas nuevas que no tienen suficiente experiencia y quedaron afuera de esta edición, la provincia ofrece un programa llamado "In Company", que dura 6 meses y con posibilidades de extenderlo otros 6 meses más.

Su objetivo es poner un consultor de comercio exterior, monitoreado por el gobierno local, que trabaje en tres etapas: brindar un diagnóstico, desarrollar una inteligencia comercial y luego entregar un plan de internacionalización. La idea es que el año que viene estas compañías, ya capacitadas, puedan participar de la nueva ronda de negocios e inversiones.