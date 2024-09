Luego de limitar la reelección a los concejales, desde la UCR adelantaron que van por la restricción para senadores y diputados

La Legislatura de Mendoza aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 1079), que introduce cambios significativos en la reelección de concejales. También, el legislador adelantó que hay otros dirigentes del bloque que trabajan en limitar la reelección para diputados y senadores; aunque eso requiere de una reforma constitucional.

Según detalló César Cattaneo en MDZ Radio 105.5 FM, los concejales tendrán ahora un mandato de cuatro años y podrán ser reelectos una vez consecutiva, debiendo esperar un mandato antes de postularse nuevamente. Además, el mandato de los intendentes se extenderá a cuatro años, con la reelección limitada a un solo período consecutivo bajo las mismas condiciones. La iniciativa, presentada por Cattaneo, diputado de la UCR, y Gustavo Cairo, legislador de La Libertad Avanza, fue aprobada por unanimidad en el Senado tras recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados.

Cattaneo explicó que "desde el 2016 los municipios han avanzado con algunas ordenanzas que buscan auto limitar la reelección indefinida de los concejales. Guaymallén fue el primero en el 2016 junto con Rivadavia. En el 2020 fue San Martín y recién en abril de este año se arrancó de nuevo con esta discusión en la mesa. Lo hizo Capital aprobando una ordenanza en este sentido y se prendieron otros municipios. Tal es así que 11 municipios ya tienen ordenanza y el resto están en algún nivel de discusión. Pero no es facultad propia de los municipios".

En un breve recorrido histórico, el diputado comentó que "en 1934 se aprueba la Ley Orgánica de Municipalidades en función de lo que establece la Constitución Nacional y la provincial, que es la que ordena y regula el funcionamiento y las atribuciones que tienen los municipios, los Concejos Deliberantes y los miembros de los Concejos Deliberante. En 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se modifica el artículo donde se establece el reconocimiento a la autonomía plena municipal. Esto es que cada municipio dicta su carta orgánica. Para eso había que modificar las constituciones", dijo.

César Cattaneo, legislador de la UCR.

"Mendoza, entre otras tres provincias, no avanzó en esa modificación de la Constitución Provincial, con lo cual los municipios siguen siendo regidos por una ley que tiene 90 años, que es la 1079. En todo este tiempo, obviamente, las funciones de los municipios se han ido ampliando. Para eso se necesita o la reforma de la Constitución y reconocer la autonomía municipal plena, o avanzar en modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades. En este caso modificamos el artículo 44, que no le ponía límite a la reelección", comentó el diputado y agregó que comenzará a regir "a partir de que el decreto reglamentario esté vigente, se publique en el Boletín Oficial y va a ser a partir de ahora". Y, además, que "esto no fue un contrapunto con Cairo, sino que fue acumular algo que suma a la mejora de la norma".

Por otro lado explicó que "el concepto es una sana limitación al poder. Si bien en la práctica, en los cuerpos colegiados es muy raro esto de la eternidad en el cargo. No es algo habitual que se repitan, pero está bien establecerlo por norma y garantizarlo institucionalmente. Mendoza ha avanzado desde el 2015 a la fecha en un conjunto de normas que hacen a la transparencia y a la mejora institucional. No está mal seguir haciéndolo. Y no solo confiar en la buena fe o en la buena práctica de la democracia como tal".

"Esto de alguna forma también garantiza una renovación de cuadros políticos en los espacios deliberativos, actualizar también los temas de debate. Si actualizamos quienes integran esos cuerpos colegiados, también llevamos nuevos temarios y temas a la discusión . Eso hace a la salud institucional de los cuerpos colegiados de la Provincia", dijo Cattaneo.

Ahora van por diputados y senadores, pero hay que reformar la Constitución

El legislador, ante la consulta de MDZ Radio, adelantó que el radicalismo trabaja en un nuevo proyecto en el que buscan limitar la reelección de diputados y senadores provinciales que hoy se desempeñan en la Legislatura de Mendoza. "Sé que una diputada de nuestro espacio (UCR) está trabajando en un proyecto que busca limitar la reelección de los diputados y senadores. El tema es que hay que reformar la Constitución, es más complejo, no es solamente modificar una ley, pero hay que hacer una reforma constitucional. Hoy no hay un límite", dijo el dirigente de la UCR.

"Yo estoy de acuerdo con esa limitación, no es que no crea en la no permanencia en lo público, pero no hay que eternizarse. Hay que discutirlo para decidir lo que es correcto, el tema es opinable y hay que poner un sano límite a los cargos públicos", amplió Cattaneo.

Escuchá la entrevista completa: