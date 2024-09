Guillermo Francos expone ante los diputados en días críticos para el Gobierno dentro del Congreso

El Gobierno nacional atraviesa una nueva semana clave en el Congreso, a la espera de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario que Javier Milei también planea vetar, mientras en la Cámara baja buscan los números para rechazar el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expondrá este miércoles desde las 11 ante la Cámara de Diputados.

En total, Francos recibió 1.041 preguntas de los legisladores de los distintos bloques. El bloque de diputados de Unión por la Patria es el que más consultas realizó, seguido por los legisladores de la Unión Cívica Radical, quienes desplegaron 401 preguntas", deslizaron desde el entorno de Francos.

Entre las principales áreas Economía con 628 consultas; seguida por Capital Humano (441), Jefatura de Gabinete (191), y los ministerios de Salud (189), Justicia (182), y Seguridad (133).

Cerca del jefe de Gabinete informaron que "los diputados que más preguntas enviaron fueron Eduardo Toniolli (98 -UxP); Vanina Biasi (72 - FITU); Juan Marino (69 - UxP); Ana Carla Carrizo (68 - Evolución Ciudadana); Mónica Schlotthauer (67 - FITU); Martín Maquieyra (59 - PRO); Leandro Santoro (57 - UxP); y Nicolás Del Caño (53 - FITU)".

Francos con Karina Milei, Omar de Marchi y José Rolandi.

La elaboración de las respuestas y de los informes que presenta el jefe de Gabinete tiene el trasfondo del trabajo de la secretaría de Relaciones Parlamentarias, que está a cargo de Omar De Marchi, el exdiputado nacional por Mendoza del PRO. Este funcionario tuvo su continuidad en duda tras la salida de Nicolás Posse del Gobierno nacional. En parte por eso, Francos se demoró algunos meses en presentarse en Diputados.

De Marchi fue ratificado en el cargo y Francos debutará en la Cámara baja. Sólo Posse estuvo en el Congreso presentando el informa de gestión. Fue el pasado 15 de mayo, y a las pocas semanas fue eyectado del Gobierno nacional. El artículo 101 de la Constitución nacional indica que el jefe de Gabinete debe presentarse una vez por mes, un ritmo que ningún Gobierno cumple.

Francos no es una cara nueva para la mayoría de los diputados. No sólo lo conocen por su amplia trayectoria dentro del peronismo, si no que desde el primer momento del Gobierno de Javier Milei fue las persona que encargó de negociar la Ley Bases con los legisladores y de articular políticamente con los gobernadores para conseguir sus votos.

Se espera que la sesión en Diputados se extienda durante largas horas, pero que se acuerde un horario de finalización y algún cuarto intermedio. A diferencia de otros jefes de Gabinete, Francos suele ser un dirigente esquivo a la chicana política o a los discursos más verborrágicos.

Lo que sí se espera es que la oposición aproveche la presencia de un alto funcionario de la Casa Rosada para lanzar sus chicanas y buscar provocaciones.