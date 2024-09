Confirmado: los Bento son dueños de una parte de Il Mercato

Dos integrantes del fideicomiso Il Mercato, ubicado en el departamento de Maipú, confirmaron este miércoles que en el mes de agosto del 2019 se incorporó como propietarios a Marta Isabel Boiza, Nahuel Bento y Luciano Bento. En concreto, habrían aportado alrededor de 90 mil dólares para adquirir el equivalente a seis locales comerciales de los 36 que tenía el emprendimiento inmobiliario. Es decir, poco menos del 20% del desarrollo.

Así lo confirmaron ante el Tribunal Oral Federal N°2 los testigos Ángel Américo Pilutti y Claudio Menghini. Pilutti fue quien aportó el terreno en el que está emplazado el proyecto mientras que su primo, Claudio Menghini, fue uno de los inversores de capital. La tercera pata del fideicomiso era Nicolás Armentano, sobrino de Menghini, que también aportó capital para la construcción del mercado. Ellos tres conformaron el fideicomiso e iniciaron la obra que tenía un plazo de alrededor de 12 meses. Sin embargo, tanto Menghini como Pilutti declararon que a mediados del año 2019 se quedaron sin dinero para concluir la construcción del emprendimiento. Fue en ese momento que se abrió la posibilidad a la familia Bento para que se sume al proyecto.

Luciano y Nahuel Bento.

"A los Bento los conozco porque tuvimos una reunión en las oficinas del grupo Armentano. Me los presentó mi sobrino, Nicolás Armentano", manifestó Claudio Menghini. "Faltando unos meses para la inauguración nos dimos cuenta que nos faltaba capital para cuestiones de último momento. Había que inaugurar porque estaba lleno al 100%, con todos los locales alquilados. No llegabamos a diciembre porque nos faltaba capital. En mayo o junio nos dimos cuenta que nos faltaba dinero. No recuerdo cuánto dinero porque lo llevaba Nicolás pero teníamos compromisos en dólares", explicó Menghini.

Al llegar a ese punto, el testigo manifestó que se decidió vender locales por un importe de 90 mil dólares y que esa cesión se hizo a favor de Marta Boiza, Luciano Bento y Nahuel Bento. Esa operación se concretó en el mes de agosto del 2019. Finalmente en diciembre de ese año se inauguró el emprendimiento y en el evento que se realizó estuvo presente el exmagistrado federal.

"Era un grupo medianamente familiar con Claudio Menghini y Nicolás Armentano. Al principio todo bien, se hicieron los planos, se decidió un modelo y fue lo que se hizo. Al último hubo algunas diferencias y no alcanzó el dinero para terminarlo. Faltaba plata. Eran varios pesos. Se vendieron unos locales. El proyecto era de 36 locales y se vendieron unos seis locales. Eso fue en agosto del 2019", confirmó minutos después Ángel Américo Pilutti.

Si bien Walter Bento no figura como parte de la operación, el Ministerio Público Fiscal ha puesto bajo la lupa el origen de los fondos de la familia para adquirir los numerosos inmuebles y los vehículos de lujo que poseían. Además de centenares de viajes al exterior del país. Es que además de los locales en Il Mercato, los Bento tenían tres departamentos en las torres de Palmares además de otros inmuebles en desarrollos exclusivos como Premium Tower, Vista Cruz, Bosques de Mayo, entre otros. A eso se suman un local comercial en la calle 9 de julio, un departamento en la calle Roque Sáenz Peña de Godoy Cruz y otros bienes.

Walter Bento junto a sus hijos en el banquillo de los acusados.

En el caso de los locales en Il Mercato, como titular de algunos de ellos figura Nahuel Bento, que como magistrado tenía prohibido “el ejercicio del comercio o actividad lucrativa alguna sin la autorización de superintendencia”. Además de los inmuebles y los vehículos de lujo que tenían Walter Bento, Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel, se investiga la cantidad de viajes que realizaron al exterior y cómo los pagaban.

Según el recuento realizado por MDZ, Walter Bento pasó más de 960 días en el exterior desde el año 2007. Pero de ese total, 900 fueron en el período comprendido entre 2011 y 2020. Los destinos frecuentes eran Miami y Las Vegas, pero también hay pasajes a Europa, Dubai, Hawaii, entre otros.