Axel Kicillof llama a un "gran derrotado" para armar su proyecto nacional

"Mirá vos, ahora me entero que tenemos un banco federal", dijo, irónico, uno de los economistas más prestigiosos que tuvo la provincia de Buenos Aires en las últimas cuatro décadas, miembro de ese equipo armado por la docta platense que conformaban, entre otros, Remes Lenicov, Gerardo Otero, Rodolfo Frigeri y Jorge Sarghini, entre otros.

MDZ llamó a varios integrantes de las diferentes camadas de administraciones peronistas al frente de la Economía y, fundamentalmente, del Banco Provincia, que en marzo incorporó a Jorge Milton "Coqui" Capitanich como encargado del Centro de Estudios Federales que depende del directorio de la entidad bonaerense.

Este ámbito, una especie de think thank provincial, no había sido utilizado jamás y, cuando tuvo alguna relevancia llegó a estar manejado por representantes ligados, inclusive, con el radicalismo. El nombramiento, producto del proyecto presidencial de Axel Kicillof, tiene que ver con la necesidad de realizar una propuesta federal y Capitanich, exgobernador de Chaco, también cuenta con su experiencia al frente de la jefatura de Gabinete de ministros al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El nuevo empleado del Banco Provincia es reconocido por su inteligencia y ascendencia sobre buena parte de los gobernadores y legisladores del cada vez más desdibujado Unión por la Patria. Sin embargo, alguien comparó su situación actual con la que en su momento arrastraba el exintendente porteño Carlos Grosso, un cuadro político de extraordinaria capacidad que Carlos Menem casi borra del mapa tras hacerlo sufrir un desgaste impresionante pero que había sido adoptado como asesor ad honorem por Mauricio Macri.

Capitanioch como jefe de Gabinete, junto a otros gobernadores, entre ellos Axel Kicillof

"¿Por qué no hicieron como hizo Mauricio Macri con Grosso? Le preguntó MDZ a una de las personas más leales que tiene el gobernador Kicillof. Como presidente, Macri recibía una vez por semana a su antecesor para intercambiar opiniones de todo tipo y también proyectar cuestiones políticas, sin que estas conversaciones se plasmaran en un plan determinado.

Noticias Relacionadas La Cámpora y sus propios prejuicios le quitan frescura y gracia a Axel Kicillof frente a Javier Milei

"Nosotros no pagamos en negro ni pedimos financiación de nadie para nuestros funcionarios", dijo de modo tajante la fuente consultada y justificó la designación en la capacidad técnica y política del designado, decretada en el mes de marzo del corriente año, pocos meses después de ser desalojado del poder chaqueño por el radical Oscar Zdero.

Zdero llegó a la Gobernación producto de un fortísimo desgaste político sufrido por su antecesor y que se profundizó luego de la siniestra desaparición de Cecilia Strzyzowski, nuera de uno de los punteros más beneficiados por Capitanich, el piquetero Emerenciano Sena.

"Como si no tuviéramos quilombos vamos buscando alguno que se nos pueda formar mañana", dijo, lacónico, un representante provincial que ya está más que preocupado por el desenlace que puede producirse en el caso que afecta al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Si se lo condena, el distrito que protege la proyección nacional y provincial en materia electoral del peronismo kirchnerista podría desmoronarse abruptamente.

Si bien no son pocos los que tratan de expandir el mensaje presidencial, o al menos de la generación de un proyecto en ese sentido, a veces el optimismo escasea. Tal cual lo sostuvo un observador más que privilegiado del esfuerzo que demuestra Kicillof en trascender las fronteras de la provincia, "todos nos damos cuenta que faltan otras cosas". El confidente fue sutil.

En la última reunión organizada en Pilar, en la que Federico Achaval fue el anfitrión, y significó una continuidad de otra realizada en Luján, las dudas se concentraban en cuándo el gobernador iba a tomar nota de la potencialidad que tienen los municipios sobre los que erige su proyecto de poder, que no solo no fueron convocados para la nueva aspiración de poder que Axel Kicillof solo confía en un círculo mucho más pequeño del que desean.

Los presentes no saben cómo hacer para frenar la interna abierta que mantienen el gobernador con Máximo Kirchner, Sergio Massa y de la que participa como veedora la expresidenta y vice, Cristina Fernández de Kirchner.

"Anda a saber qué piensan. Se están preparando para ganar la presidencial de 2027" expresó con ironía uno de los más críticos que viven en el mundo oficial bonaerense. "Va a terminar igual que Horacio Rodríguez Larreta, que todos sabíamos que debía pelear por la presidencia porque no tenía reelección pero empezó con tanta anticipación que no llegó".