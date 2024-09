La Libertad Avanza se lanzó como partido nacional y tiemblan los gobernadores de cara a las PASO 2025

El pasado sábado, Javier Milei formalizó la presentación de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional y confirmó que Karina Milei será presidenta del nuevo espacio político. Los hermanos hicieron el anuncio en Parque Lezama volviendo a sus costumbres pre elecciones, con Milei usando su clásica campera de cuero e insultando a la casta política. Paulino Rodrigues analizó en MDZ Radio 105.5 FM cómo se va armando la renovada fuerza libertaria para las PASO 2025, que son la clave que necesita el Gobierno para desentenderse de los gobernadores y llevar adelante las reformas que buscan.

Para el periodista, el acto buscó "generar la perspectiva de que hay política donde no la hay", esto porque La Libertad Avanza carece de estructura. "No hay dirigentes de peso, gobernadores, intendentes, ya lo hemos hablado más de una vez". De esta manera los miembros que forman parte del partido "pueden estar o no estar", tal como pasó con Nicolás Posse antes de ser despedido, por ejemplo. "Lo que hay es seguidores de las ideas, las ocurrencias, los chistes, el humor del presidente". En ese sentido, Milei está "tratando de traducir el enojo de la gente y volcarlo en contra de alguien que no sea él, después de ya diez meses de gestión. Lo cual es lógico como estrategia política, no está mal".

Sin embargo, "me parece que la apuesta escenográfica no ayudó demasiado". La organización del evento fue "de casta", con colectivos alquilados (presuntamente con fondos públicos) y calles cortadas. Milei ya venía hablando "con lenguaje político. "Para salir de eso, hizo una sobreactuación más propia del Milei de la previa a la campaña política, que contrasta con la investidura presidencial". Este mensaje al núcleo duro, entonces "lo termina dañando".

"Vos estás reforzando en un lugar donde la sociedad te compró. Y te va a comprar independientemente de lo que ocurra en los próximos 12 meses por lo menos. La verdad es que tener que ir a un escenario electoral de medio término, abrazar al que todavía tiene dudas, con este discurrir de las cosas y con este lenguaje, con esta verborragia, con esta actitud, parece poco feliz desde la estrategia. Pero es una mirada que puede caer rápidamente", comentó.

El miedo de los gobernadores

En cuanto a las proyecciones electorales, Rodrigues señala que la meta de Milei es alcanzar un 45% de los votos a nivel nacional en las próximas elecciones intermedias. Este escenario ambicioso le permitiría consolidar un gran bloque de legisladores en el Congreso, con casi 100 diputados nacionales y más de 12 senadores. Esto, además, integrando a aliados de diferentes partidos, incluido el PRO.

Esto sería, sin lugar a dudas, una gran victoria para La Libertad Avanza que, además, no tiene nada que perder, ya que la fuerza que tiene en el Poder Legislativo es mínima. Para los gobernadores, sin embargo, esto significaría una grandísima pérdida de poder. "Pensalo en la cabeza de todos y cada uno de los gobernadores, que cuando se sientan en la mesa de negociación a nivel nacional, lo primero que esgrimen, lo primero que ponen sobre la mesa, es cuántos legisladores le reportan", explicó.

Alfredo Cornejo, por ejemplo, se ve en una situación complicada. El año que viene se renuevan tres de cinco diputados, y si LLA arrasa en la provincia, este los perdería y con ello "peso específico" en el Congreso. Esta posible pérdida se aplica a la mayoría de los gobernadores. "Valdés en Corrientes o Nacho Torres en Chubut, que está lanzando su partido provincial a fines de este mes, Despierta Chubut, con la mayoría de intendentes". Quizás esto marca un precedente para los gobernadores: el de hacer partidos fuertes y populares exclusivos a sus provincias, "provincialismos", para defenderse de la oleada libertaria. Se definirá en el futuro.

En el caso específico de Cornejo, "se va a tener que plantear si va a ser un fenómeno provincial, o si va a aspirar efectivamente a, desde el radicalismo, ser el candidato a presidente y por lo tanto seguir jugando dentro del espacio, donde además no se siente muy cómodo y termina chocando y confrontando casi permanentemente con el presidente del partido que es Martín Lousteau. Así que esa discusión que ustedes tienen en Mendoza va a ser la discusión a lo largo y ancho del país. Casi te diría sin atenuantes en las 24 jurisdicciones", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: