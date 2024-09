Cornejo, el gobernador que se quedó sin relato y atado a la suerte de Milei

Está más que claro que no es condición suficiente, aunque para la mayoría de los gobiernos es más que necesario contar con una narrativa. Y en los casi diez meses que lleva en esta vuelta a la gestión, Alfredo Cornejo no logra aún construir la suya. Para un gobernador que siempre hizo de la simbología y del relato su punto fuerte, la ausencia de un mito de gobierno genera un vacío enorme en una gestión que, además, tambalea en el manejo del día a día. Y se nota.

Cuando ascendió al poder en 2016 ese relato fue pensado y machacado hasta el cansancio. Cornejo llegaba para poner en funcionamiento “la revolución de lo sencillo”, venía para instaurar orden y buena administración tras el descalabro de Francisco Pérez. Con el paso del tiempo se fue develando que aquello tuvo, precisamente, mucho de mito. Pero ese anclaje de criticar el pasado, sin embargo, funcionó a la perfección. Pero descargar responsabilidades en “Paco” Pérez ya queda muy lejos. Y en el medio, además, pasó otra administración radical que con tanta habilidad como hipocresía el propio mandatario evita mencionar cada tanto cuando anda con ganas de quejarse por lo que recibió.

Si hubiera que pensar ¿Cuál sería hoy el mito de gobierno de Cornejo? En algo está parado desde que asumió: explica y explica que para él en esta etapa lo importante es la macroeconomía que se define a nivel nacional y que, si mejoran las condiciones del país, Mendoza terminará favorecida por lo que se sabe desde hace muchísimo tiempo: con una Argentina en crecimiento y con un tipo de cambio competitivo, esta provincia vuela. En eso está desde que asumió Javier Milei y con la intención política de influir, asimismo, en las decisiones que se tomen.

Pero el presidente es esquivo y descoloca. Nunca se terminó de apoyar del todo en los gobernadores de Juntos por el Cambio y recientemente le fue peor a este grupo. Milei no solo negoció con el kirchnerismo los pliegos de Ariel Lijo para la Corte Suprema, sino que viene de acordar con la CGT el archivo del proyecto de la UCR para la democratización de los sindicatos a cambio de que la central sindical apoye la reforma laboral.

El gobernador le agregó en estos últimos tiempos una vuelta de rosca a su narrativa, punto que surgió casi con seguridad como consecuencia del paso de los años. Cornejo dice que se convenció de que lo importante en el ejercicio del poder son los procesos, que resultan más trascendentes para cambiar la realidad que las decisiones políticas que se toman en la coyuntura. Está muy bien pensar a largo plazo y es casi una obligación. El punto es que pasa con el día a día.

Salvo por algunas intermitencias puntuales, el equipo sub 40 de ministros no está funcionando. Y , en un contexto social difícil y complejo, esta administración no le encuentra la vuelta al problema creciente de la inseguridad. Así, se está derrumbando el mito por excelencia a través del cual Cornejo también construyó su imagen de buen gestor durante los últimos veinte años.

Existe sí, un intento evidente de mostrarse activos y es en el desarrollo de la minería. No hay semana en donde no se genere una noticia al respecto y no hay mes en el que algún funcionario provincial de primera, segunda o tercera línea no aparezca en algún lugar del mundo en que se mencione la palabra cobre. De hecho por estos días el propio Cornejo está en Londres por este asunto. Volviendo a lo mismo: el desarrollo del proyecto del distrito Malargüe es un proceso tan interesante como a larguísimo plazo. Esto, a pesar de que ante la ausencia de otros logros, el gobierno aparezca mostrándolo como un éxito inmediato.

Marcelo Midlin, uno de los empresarios más importantes del país que tiene asimismo intereses mineros en el Sur provincial, desnudó hace unos pocos días la realidad de la explotación local de cobre. Midlin, titular de Pampa Energía, es titular de la empresa Geometales, uno de los principales "dueños" de propiedades mineras con potencial en Malargüe. “Tenemos un yacimiento de cobre en Mendoza, súper preliminar, recién empezamos a explorar, con lo cual no tenemos la menor idea si hay ahí un proyecto viable o no. Estamos en la etapa recontra exploratoria”, reconoció en una entrevista. Como pocos hasta acá, el poderoso empresario obligó a moderar el entusiasmo. Cornejo en Londres, durante una reunión por la minería.

Y en medio de todo este contexto está Milei a quien, por ahora, Cornejo sigue apoyando fuerte convencido de que el presidente está en el camino correcto para cambiar las condiciones de la macro. Pero más allá de esta convicción lo que subyace es el pragmatismo. El gobernador mendocino respalda porque la sociedad mendocina, en buen porcentaje, todavía le da crédito al presidente y el costo a pagar por despegarse aparece como muy alto. Cornejo es un mandatario con poder cuantitativo, después de años de acumulación en donde mantiene a raya a la Legislatura, a la Justicia, a los organismos de control y hasta a algunos sectores de la oposición. Pero perdió poder cualitativo, hecho que se hizo evidente cuando mostró síntomas de desgaste con la pérdida de casi 130.000 votos en las elecciones del año pasado con respecto a las que había ganado en 2015.

Milei dejó en el camino nueve puntos de su imagen entre febrero y agosto en Mendoza. Pero esa caída se estancó en septiembre y nadie puede aventurar qué sucederá durante los próximos meses. Cornejo sigue ahí, a pesar de la relación no correspondida por la Casa Rosada. En el eje del poder nacional, lo toman al mendocino como alguien que apoya. Tienen buen concepto de él. Pero para la lógica de funcionamiento libertaria no es un incondicional. Cornejo respaldó al gobierno en el Congreso (a través de los cuatro legisladores que le responden sin dobleces en ambas Cámaras) ante el embate legislativo para suspender los fondos a la SIDE. Pero apoyó a la nueva movilidad jubilatoria y, entre algunas abstenciones y ausencias, los radicales mendocinos también se manifestaron a favor de la ley de financiamiento educativo que, como hizo con las jubilaciones, Milei ya anticipó que va a vetar.

Mientras orejea las cartas, el gobernador entiende que en caso de emergencia se podrá despegar a tiempo del presidente. La experiencia, en este caso, le juega a favor. No terminó pagando demasiados costos luego de su adhesión al kirchnerismo en las épocas de la Concertación Plural, así como supo diferenciarse de Mauricio Macri cuando éste entró en zona de derrumbe. Aunque quizás ahora, en caso de ser necesaria desde lo político, esta tarea de despegue no será tan sencilla. Y sobre todo porque la primera encrucijada importante ya está a la vuelta de la esquina.



Durante los primeros meses de 2025 Cornejo deberá decidir su política de alianzas de cara a las legislativas y, aunque no sabe qué hacer todavía, la alternativa de un frente común con los libertarios es una opción. Aunque nadie sabe cómo van a volver a convivir en el mismo espacio los radicales, con Omar De Marchi y con los viejos dirigentes del Partido Demócrata que rompieron hace tiempo y a los gritos para terminar parándose en la vereda de enfrente de Cambia Mendoza.



Volviendo al tema de los relatos: habrá que prepararse para otro año de festival de desdoblamiento de elecciones municipales, provinciales y nacionales. Con boleta única para todas las categorías, muy probablemente. Pero con PASO vivitas y coleando. La casta sigue con todo su esplendor. Y con su gasto a cuestas. Luis Petri y Alfredo Cornejo.

Un problema no menor. Cornejo recién arranca esta nueva etapa de gobierno y cuando le quedan poco más de tres años en el poder, ya tiene a dos candidatos de su partido en carrera para sucederlo y además ninguno de ellos es propio. Luis Petri jugará y fuerte el año que viene para lograr espacio en las listas y está decidido a discutir tanto el armado como el calendario electoral. Todavía no se puede aventurar si él pujará por convertirse en candidato a diputado nacional, pero habrá que seguir con atención la proyección de su hermana, Griselda, que en los hechos es la vicepresidenta del Comité Provincia.

Ulpiano Suarez hará su juego el año que viene aunque sin la misma intensidad que buscará aplicar el ministro de Defensa de Milei. Pero el intendente de Capital guarda para sí una decisión que podría ser clave a futuro. Apuesta a ser el preferido de Cornejo, aunque no el elegido. La diferencia es sutil, pero podría generar un terremoto en el momento de las definiciones, llegado el momento. Suarez apunta, en caso de que el dedo del gobernador no ldiga qué él será el aspirante a sucederlo. a desoír el mandato y a terminar disputando su candidatura en una PASO. Ulpiano Suarez, intendente de Capital.

Petri está convencido de que para llegar a 2027, previamente deberá jugar su partido el año que viene. Y por eso existe para él esta definición cercana y hará un par de movimientos más próximos aún. Dará una conferencia esta semana en el Auditorio Ángel Bustelo junto al vocero Manuel Adorni y reserva el plato fuerte para una cumbre de ministros de Defensa americanos que se hará acá hacia mediados de mes.

En 2025 se renovarán cinco bancas en el Congreso, en donde la UCR local tiene mucho que perder y La Libertad Avanza todo por ganar. El actual funcionario nacional quería renovar su banca en la Cámara de Diputados en 2021, pero Cornejo lo vetó. Eso lo llevó a romper lanzas, presentarse tiempo después a una interna, hacer una buena elección y el resto de su proyección es historia conocida. Algo de justicia poética (si algo de ambas puede aplicarse a la política) seguramente habrá para él en esta rosca que se avecina.