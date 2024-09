Caso piquetero millonario: fuerte revés para el juez de la causa, primo de Jorge Capitanich

En medio de la investigación por lavado de dinero, que tiene en el banquillo de acusados al piquetero chaqueño Alberto "Tito" López, una jornada cargada de tensiones llevó a que se recuse al juez Ricardo Mianovich y su secretario abandonara la causa. Esto se desató luego de que la Fiscalía abriera una investigación contra ambos funcionarios por abuso de autoridad.

Si bien el fiscal federal Patricio Sabadini, quien lleva el caso, ya venía acumulando tensiones con el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2, todo colapsó durante la indagatoria de la semana pasada. Estuvo media hora esperando a ingresar a la sala de Zoom, hasta que descubrió que el secretario, Javier Pastore, le había enviado un enlace equivocado y la audiencia comenzó sin él.

El fiscal Sabadini aseguró que intentaron obstaculizar la audiencia contra Alberto "Tito" López.

"Estuvimos así media hora, ni siquiera consultó si íbamos a ingresar, pero el defensor sí estaba conectado", dijo con la voz cargada de enojo. Al ingresar a la videollamada, el fiscal tuvo un fuerte cruce con ambos por los altercados y pidió la nulidad de la audiencia, por lo que se tuvo que realizar nuevamente.

Además, recusó al juez y presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Pastore por abuso de autoridad, calificando su accionar como una forma de obstaculizar el avance de la causa. El secretario, luego de ello, pidió ser apartado de la investigación por "violencia moral" y por estar pasando un mal momento a nivel anímico.

Sabadini calificó lo sucedido en la indagatoria como "un escándalo" y un "problema institucional". En relación a Mianovich, dijo que ganó el concurso de jueces el año pasado por acomodo (es primo de Jorge Capitanich) a pesar de haber salido cuarto, y añadió que desde hace tiempo viene tejiendo algunos problemas con el Juzgado que encabeza.

Al referirse a Pastore, el supuesto encargado de administrar los enlaces a la videollamada de la audiencia, comentó: "Ya tuvimos suficientes episodios con él, y quejas de maltrato a las fuerzas". Tanto el secretario como el magistrado Mianovich, además, estarían relacionados con el exjuez Miguel Aranda, investigado hace tiempo por supuesta protección a una banda narco.

Caso "Tito" López: el tenso cruce en plena audiencia

Luego de que finalmente Sabadini pudiera unirse a la indagatoria virtual, el secretario del juzgado intentó aclarar lo que había ocurrido. No obstante, el fiscal lo interrumpió y se desataron tensiones: “Usted no es parte, usted no es parte, ponga orden señor juez, usted no es parte, usted es el secretario del Juzgado”, exclamó enojado.

"Si me va a denunciar, si quiere que me aparte, que venga otro secretario", le respondió Pastore. El juez en ese momento se opuso y, de hecho, después reconocieron que hubo un error en el acceso al link que recibió la Fiscalía. Por lo tanto, la audiencia se volvió a realizar y el imputado prestó declaración otra vez.

Sabadini, entre tanto, aseguró que la causa estaba siendo manipulada a favor del acusado, ya que las intenciones del magistrado habían sido sólo imputar a López por lavado de dinero, y no por los delitos precedentes: asociación ilícita, fraude contra la administración pública, tenencia simple de estupefacientes, acopio de municiones y encubrimiento de contrabando. Pero, tras varios allanamientos más, dieron lugar a los crímenes, agravando la situación del acusado.

La denuncia contra el juez

Sabadini está trabajando en una causa contra Mianovich y su secretario Pastore por "persecución a empleados", "abuso de poder" y el armado de una causa, para deslegitimar los testimonios que se brindaron en una investigación que envuelve a otro juez. Se trata de Miguel Aranda, funcionario acusado de proteger a una banda narco (el clan Sosa) que operaba en Sáenz Peña.

"Aranda tenía vínculos con narcos y mandaba a apretar a los imputados con gendarmes, para cobrar las excarcelaciones", dijo el fiscal. Y sumó: "Cuando lo sacan, Mianovich lo subroga y lo lleva a Pastore para que haga el trabajo sucio. Crearon pruebas falsas para deslegitimar los testimonios contra Aranda".

De este modo, Sabadini adelantó que la próxima semana comenzarán a declarar aquellas personas que "fueron abusadas psicológicamente" por el secretario apuntado.

Video completo: tenso cruce durante la audiencia