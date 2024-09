Martín Yeza vuelve a calentar la pelea del PRO con Patricia Bullrich: ahora le criticó "su estilo"

El presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, arremetió nuevamente contra la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, y aunque reconoció que "está haciendo un buen laburo" en la cartera de Gobierno, señaló que no sabe si sigue "perteneciendo" al partido. "No me gusta lo que le está haciendo al PRO", lanzó.

La tensión dentro del espacio amarillo volvió a encenderse el fin de semana cuando en una entrevista Bullrich volvió a deslizar críticas en torno al posicionamiento del partido en las últimas semanas.

En ese contexto, el dirigente apuntó otra vez contra la ministra: "No sé si la considero parte del PRO. De mínima los buenos amigos si tienen una diferencia te lo dicen en privado. Es un estilo, es una generación. A mí me gustan los modales".

En diálogo con el canal de streming Blender, el exintendente de Pinamar y diputado nacional, hizo mención a la posibilidad de un eventual acuerdo legislativo con La Libertad Avanza.

"Todo lo que dijimos que haríamos en campaña, este Gobierno lo implementó en el primer semestre", señaló y agregó: "Particularmente con el DNU de la SIDE se marcó un antes y un después en la relación, pero hubo una serie de reuniones entre Mauricio Macri y Javier Milei para tratar de reconducir este vínculo".

Y puntualizó que se puede avanzar con una alianza en algunas provincias para las elecciones de medio término del año próximo. No obstante, remarcó la necesidad de que el partido avance hacia "algo nuevo".