El extitular de la Anses echado por Javier Milei apuntó contra el veto a la reforma jubilatoria

Osvaldo Giordano, economista y extitular de la Anses, cuestionó el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria. Pese a reconocer que la iniciativa tiene aspectos a mejorar, consideró que un veto parcial hubiera sido lo más adecuado.

"Es lamentable lo que está pasando. Es una oportunidad para resolver uno de los muchos problemas que tiene el sistema previsional con lo cual nos aleja de las soluciones de fondo, que es lo que necesita la Argentina", sostuvo el exfuncionario.

Giordano, quien salió de la Anses luego de que Milei le pidiera la renuncia con solo dos meses en el cargo, consideró que la iniciativa no era un "descalabro fiscal para la Argentina", como justificaba el mandatario.

En Modo Fontevecchia por Radio Perfil, opinó que la solución hubiera sido que el costo de ajuste de la nueva fórmula se hubiese compensado con el bono que paga el Gobierno actualmente

"Creo que hay herramientas para instrumentar la ley sin comprometer las cuentas públicas sino todo lo contrario, fortaleciendo las cuentas públicas, porque como decía al principio, el esquema de DNU es muy vulnerable desde el punto de vista jurídico y, por lo tanto, muy vulnerable desde el punto de vista de los gastos que va a generar a futuro", alertó.

De todas formas, coincidió con la postura del Gobierno de que la ley no resolvía el problema del financiamiento de las cajas previsionales provinciales.

"Lo único que decía era un enunciado genérico sobre que el ANSES pague, pero no le preveía un financiamiento, con lo cual, en la práctica, no resolvía el problema. Ese es uno de los puntos débiles de la ley. En su momento, en la discusión en Diputados, había una alternativa de financiamiento, que era usar los activos del Fondo de Garantía para pagar este pasivo que tiene el ANSES, pero eso no salió", completó.