Con una revelación clave, asume el presidente del PD por los próximos 2 años

El centenario Partido Demócrata, que se referencia con el presidente Javier Milei, decidió que el senador provincial Armando Magistretti sea el conductor del espacio por dos años más. El hombre, quien responde políticamente al histórico dirigente Gabriel Llano, aseguró a MDZ que seguirán apoyando a Milei y que evitarán cualquier alianza electoral con el radicalismo para los comicios del año próximo en la provincia. Pero además, lanzó: "La Unión Mendocina como tal, ya no existe más", en relación al frente electoral local en el que participaron en las últimas eleciones junto al PRO, Unión Popular, el Partido de los Jubilados, entre otros.

El 22 de septiembre iban a ser los comicios demócratas, donde se elegirían las nuevas autoridades. Sin embargo, eso no pasó. Hubo una decisión partidaria de que Magistretti siguiera dos años más al frente del partido. Además, todos los departamentos fueron con lista única en sus respectivas sedes. Algunas autoridades se reeligieron, otros no pero todos fueron electos por un listado único.

"Terminamos el proceso electoral interno para renovación de autoridades. Se presentó una lista única por lo tanto la Comisión Electoral la proclamó y reasumiré luego del 25 de septiembre que es cuando se vencían los mandatos", sostuvo el senador provincial en diálogo con este diario. Lo acompañarán por los próximos dos años el dirigente de Guaymallén Joaquín Fernández como vicepresidenta primera y la vicepresidenta segunda será Ángeles Bermejo, oriunda de Ciudad de Mendoza, hija de un conocido dirigente ya fallecido.

Lejos de las tensiones de otros tiempos, hubo acuerdos para todo el territorio. Hay dos lineamientos que se respetarán: seguirán siendo parte de la estructura de Milei, apoyando al "coraje que ha tenido el presidente para llevar adelante los cambios que Argentina necesita". sostuvo Magistretti. Y también evitarán cualquier tipo de alianza con el radicalismo provincial. "Eso lo tenemos claro", dijo. El partido formó parte de los comienzo de Cambia Mendoza en 2015, pero luego abandonó la alianza y se mostró opositor al Gobierno. De hecho, los demócratas que decidieron seguir en el oficialismo cambiaron de fuerza.

Pero además, Magistretti espetó que La Unión Mendocina, no está activa. "LUM no existe como tal, no tenemos reuniones como frente, sólo hablamos sobre algunos proyectos pero muchas veces votamos todos juntos y otras veces no". afirmó el presidente del PD. Con esas palabras se refirió a la situación actual del frente que integra el PD a nivel provincial. De todas maneras, sostuvo que tienen buen vínculo con Omar De Marchi, quien fue candidato a gobernador por ese espacio y ahora es secretario de Relaciones Parlamentarias del Congreso nacional. "Aunque no hay que olvidar que sacamos el 30% de los votos", agregó.

El senador provincial Armando Magistretti

El PD sufrió una baja en el último mes: el diputado nacional Facundo Correa Llano, dejó el partido - sin avisarle a los dirigentes sino desafiliándose en la Secretaría Electoral- para pasar a ser el referente de la Libertad Avanza - partido en formación- tras la expulsión de la diputada nacional Lourdes Arrieta.

Hay, de hecho, un malestar con Correa Llano desde las bases demócratas por haber entrado con una banca del partido y haberla abandonado sin dar explicaciones a la militancia.