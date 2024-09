La demostración de apoyo libertario que necesitaba el gobierno inundó el Parque Lezama

En medio de la hecatombe de malas noticias que acaparan a los libertarios, Javier Milei intentó demostrar su músculo político y el apoyo de la gente en Parque Lezama.

Fueron dos mil personas quienes presenciaron el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional, la mayoría del núcleo duro de pie. Sumado a los que acompañaban el proyecto sentados en las gradas, el parque de San Telmo se tiñó de violeta y amarillo para recibir al presidente.

No hubo transmisión oficial del gobierno pero los libertarios se ocuparon de llenar el espacio con sus celulares para transmitirlo en vivo. “Les cerramos el orto", apuntó Milei contra los medios tradicionales y festejó por la participación en las redes de sus seguidores.

Comúnmente conocidos como “trolls”, el mandatario los defendió y lanzó más agravios: “Nada tienen de trolls. Son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados, los que muestran la realidad que ustedes no dejan ver por tener el monopolio de los micrófonos".

Trompetas y Bombos para recibir al presidente

Fiel a su estilo, en distintos puntos de su locución apuntó contra los "periodistas ensobrados", terminando con una arenga al cántico del público quienes gritaban “(periodistas) hijos de puta”.

Como de costumbre, Milei no se desentiende de su gente. A cada grito, una respuesta del presidente. Esta vez no fue la excepción. “Privatizá todo, presidente", le gritaban. "Denme tiempo", respondía. Al grito que no respondió fue al de "cerrá el Congreso, Milei".

Otro momento de dialogo con el público fue cuando, luego de que Milei nombrase a Cristina Kirchner, del público se escuchó: "Cristina presa". Rápidamente el presidente contestó "señores jueces, teléfono".

La Avenida Paseo Colón y la Avenida Brasil estaban parcialmente cortadas, yendo a contracorriente de lo que desde el propio gobierno se dice de "quien corta no cobra". Sobre esto, Milei tuvo una respuesta: “Llegamos al oxímoron de nosotros mismos cortar la calle de tanta tente que había”.

La previa

En foto muy similar a cualquier acto kirchnerista, las banderas, bombos y trompetas abundaban. Todas las murgas estaban rodeadas de los nombres de los dirigentes libertarios de cada distrito. Es decir, -por ejemplo- Sebastián Pareja, líder del partido en la Provincia de Buenos Aires, tenía su bandera y su comparsa.

En otras similitudes con actos kirchneristas, mucha gente llegó en micros sin pagar nada. No solamente jóvenes, sino muchos jubilados, y sobre todo, menores. Así estaba la plaza a 40 minutos del arranque

Un clima de impaciencia reinaba el Parque, a la espera de la aparición de "el león". Momento en donde se vende merchandasing y comida (como los sandwiches de milanesa a cuatro mil pesos cada uno), o los libros de Milei, a 10 mil.

El momento en el cual apareció el presidente, fue en donde más desorden entre las personas hubo. Siguiendo con su tradición, Milei llegó al escenario pasando entre el público. Naturalmente esto generó empujones y avalanchas, en una zona en donde hay gradas y escalones.

Por la cantidad de gente agolpada al rededor del presidente, el tiempo desde que comenzó su caminata y llegó al escenario fue de 20 minutos aproximadamente. En ese tiempo, la canción "Panic Show" (canción que utiliza Milei para entrar a sus eventos) sonó en loop los 20 minutos.

Cuando el presidente llegó al escenario, las murgas comenzaron a abandonar la zona, dejando un espacio vació entre la gente.