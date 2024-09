La polémica denuncia de Patricia Bullrich en Formosa que involucra al gobernador Gildo Insfrán

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó un fuerte denuncia este sábado contra el gobierno de Gildo Insfrán y aseguró que la Policía de Formosa disparó contra un vehículo que el intendente de Las Lomitas utiliza para llevarle agua a animales de un campo. Se trata de un Atilio Basualdo, jefe comunal opositor al gobernador formoseño.

"Hace pocos días se acercó a verme para compartir el proyecto del cambio, abandonando aquel proyecto que sumió en la pobreza a su provincia", contó Bullrich en un video que publicó en redes sociales.

"Hoy a la mañana sufrió una represalia inmediata de Gildo Insfrán. La Policía provincial le baleó un camión de agua que llevaba para los animales de su campo. Le dispararon con armas de fuego a las cubiertas. ¡Ahí están parados al lado del camión!", lanzó la titular de Seguridad.

Para finalizar, Bullrich apuntó contra el Poder Judicial provincial y lo instó a que actúe: "Los jueces deberán demostrar que son jueces y no empleados del gobernador".

En las imágenes, registradas en el campo del intendente, se puede observar a los efectivos en las inmediaciones del vehículo. El hombre que filma el video habla de "persecución política" y pregunta "cuántos camiones más" les van a secuestrar.

Basualdo, quien rompió vínculos con Insfrán este año, reclamó que su camión fue baleado por la policía de la provincia "en un control en donde no existen realmente ni señalización ni nada por el estilo".

"Salen de incógnito en la ruta. Estamos dentro de un predio federal en donde no tiene injerencia la policía. No existe señalización, no existe control. Con auto de civil, mucha gente sin identificación", advirtió.

"Los delincuentes son los comisarios que se encargan de armar este tipo de operativos y avalados por la Justicia provincial. Así estamos en Formosa. No existen derechos, no existe la ley, no existe justicia", finalizó.

Hasta el momento, ni Insfrán ni algún funcionario del gobierno local respondió las acusaciones de la funcionaria de Javier Milei.