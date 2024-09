Un nuevo cruce entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich reflota la tensión en el PRO

El expresidente de la Nación y actual titular del PRO, Mauricio Macri, cruzó en duros términos a su exaliada del partido amarillo y actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ocurrió durante la noche de este jueves en la red social X luego de que la Legislatura porteña aprobara modificaciones en el Código Urbanístico. Horas antes, La Libertad Avanza y el legislador bullrichista Juan Pablo Arenaza habían insinuado que el PRO y el kirchnerismo habían acordado sumar una artículo por el cual los edificios con más de 25 pisos debían tener un departamento por encargado.

"Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy (por el jueves) en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir", lanzó Macri.

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar. "Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Juan Pablo Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote. Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende. Yo no miento, solo revelo lo que pasó. Pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte", respondió.

Este fue un capítulo más en la serie de tensiones que rodean a Macri y a Bullrich. En agosto, cuando se votó la reforma previsional que el presidente Javier Milei vetó, la Ministra de Seguridad había citado un posteo del expresidente y sentenciado: "Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular".

Él había escrito: "La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei".

El origen de este conflicto nació el año pasado durante la campaña, sin embargo se acrecentó este año cuando él la corrió virtualmente a ella del PRO. La principal diferencia que los separa tiene que ver con la posición que toman respecto al partido y el oficialismo. Mientras Macri quiere estar cerca, pero lejos, ella asume que el votante del PRO es hoy de La Libertad Avanza y debe responder con lealtad al Gobierno.