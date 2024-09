Qué declaró una de las testigos clave presentadas por Alberto Fernández en la causa por violencia que le inició Fabiola Yañez

Cintia Tonietti, exempleada de la quinta de Olivos, declaró este jueves en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Ramiro González en la causa que investiga la presunta violencia de género ejercida por el expresidente Alberto Fernández sobre la ex primera dama Fabiola Yañez.

En declaraciones a la prensa el abogado Mauricio D'Alessandro, esposo de Mariana Gallego, la abogada de Yañez, dijo que al ser consultada por el moretón de la presunta víctima, Tonietti negó haberlo visto. "Dice que no vio nada, se le preguntó, e inclusive el fiscal le hizo saber que figuraba como trabajando en esos días en la quinta, en el periodo del moretón, pero dice que no lo vio, dice que muchas veces la vio incluso desnuda a Fabiola pero que no vio ningún moretón", expresó.

Por otra parte calificó como "interesante" la declaración "porque dijo que las peleas que ella presenció eran peleas habituales", es decir "que no le llamaron la atención". Frente a esto, "el fiscal le hizo escuchar el audio, especialmente la parte donde el expresidente Fernández dice 'la concha de tu madre'. Ante eso, dijo que le parecía un insulto fuera de lugar pero nada más, que no le parecían cosas de violencia", detalló D'Alessandro. "Se ve que para el estándar de la testigo lo que es violencia es bastante más que eso", añadió.

Sobre el ingreso de los médicos la testigo declaró "que los veía siempre, que era habitual que los viera y cuando se le preguntó si había estado el momento que ellos vieron el moretón dijo que no recordaba, que no los había visto ese día. Incluso dijo que ella se encargaba de llevar los medicamentos a Fabiola y ahí el fiscal le preguntó si había llevado los medicamentos que se utilizaron para el moretón y dijo que ella no había llevado ningún medicamento. O sea, claramente contradijo la palabra de los médicos en cuanto a la existencia del moretón y en cuanto a los medicamentos suministrados", según D'Alessandro.

Para el abogado, la testigo "incurrió en falso testimonio", aunque aclaró: "Habrá que ver si eso genera algún tipo de denuncia". Él llega a esta conclusión porque detectó "contradicciones" en su discurso y respecto a las pruebas que hay en el expediente.

Por otra parte, D'Alessandro contó que la testigo dijo que una vez "había visto a Alberto, que había llegado y se había quejado de que Yañez estaba ebria", Luego, "le recriminó que su hijo estaba ahí y ella estaba ebria".