La polémica reacción de Capital Humano por los números de la indigencia

Este jueves se conocieron los números de pobreza e indigencia, que fueron de 52,9% y 18,1% respectivamente. Tras esto, desde el Ministerio de Capital Humano postearon un polémico tuit indicando que lograron "contener la emergencia alimentaria", más allá de que la indigencia haya aumentado de un semestre a otro en 6,3 puntos porcentuales.

"En estos 10 meses de gestión, hemos logrado contener la emergencia alimentaria con responsabilidad y transparencia", comienza el tuit de la cartera, agregando datos sobre los porcentaje en que aumentaron distintos subsidios, como la Tarjeta Alimentar (137%). Y continuaron: "Hoy más que nunca, reafirmamos que nuestra política social se enfoca en mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables a través de la asistencia directa y sin intermediarios".

En una línea similar, el Gobierno nacional había abierto el paraguas antes de que se conociera la información. "Consecuencia de tantos años de populismo", había responsabilizado Manuel Adorni a los anteriores gobiernos. "Cualquier índice de pobreza es horroroso", agregó, pero pidió "ver la película completa".

Tal como se reitera desde el inicio del mandato de Milei, el vocero dijo que "el Gobierno heredó una situación desastrosa, de las peores herencias recibidas en la historia argentina".

El primer tuit del Ministerio

Adorni renovó también las críticas al último ministro de Economía de Alberto Fernández: "Massa el año pasado recurrió al ‘plan platita’, en período electoral emitió 13 puntos del Producto Bruto Interno. No es un dato menor, marca que nos empobrecieron, que nos dejaron al borde de ser un país con casi todos los habitantes pobres".

El portavoz siguió apuntando contra el kirchnerismo al reclamar "terminar con la lógica de los hipócritas", y argumentó: "Cuando gobiernan ellos encuentran las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos, no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años".