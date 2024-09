El PJ bonaerense dejó de lado sus diferencias para darle un regalo de cumpleaños a Axel Kicillof

En una doble sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires marcadas por emotivos homenajes, el retorno de una diputada al bloque del que nunca se fue, las juras de dos nuevos diputados y un récord de abstenciones, Axel Kicillof pudo festejar su cumpleaños número 54 con una gran sonrisa en su rostro. Solo necesito de los votos propios para conseguir la media sanción del "RIGI bonaerense". Eso sí, las abstenciones y los faltazos ayudaron bastante.

La sesión venía demorada. A las 11 de la mañana, cuando estaba prevista la sesión homenaje por los 30 de la Reforma Constitucional de 1994 de la provincia de Buenos Aires, el oficialismo pidió un cuarto intermedio, sin hora de regreso, porque decían que "venía chivo el poroteo" para la media sanción del "RIGI bonaerense". En concreto, los libertarios "dialoguistas", que en un principio iban a acompañar, "se pusieron quisquillosos".

Los diputados bonaerenses, con una copia en sus bancas de la Constitución reformada en 1994, preparándose para la sesión.

Foto: Prensa Cámara de Diputados

La votación, que permitió la media sanción del proyecto, terminó 37 a 28, con un a favor completo del bloque oficialista y con una negativa del PRO, La Libertad Avanza, El PRO Libertad, la izquierda y el unibloque de Guillermo Castello, Buenos Aires Libre.

En tanto se abstuvieron de votar, aduciendo que el Ejecutivo no había aceptado las modificaciones propuestas, los diputados de los dos bloques radicales y de la Coalición Cívica. También se abstuvieron los libertarios "dialoguistas", que no justificaron la actitud. Esta postura terminó favoreciendo al Ejecutivo provincial, al igual que los que pegaron el faltazo, entre los que se destacan la mayoría de los diputados libertarios "dialoguistas" y el referente de Evolución Radical y candidato a presidente del Comité provincia de Buenos Aires por la alianza Lousteau-Manes, Pablo Domichini.

En los pasillos legislativos se rumoreaba que el faltazo de Dominichini se debía a que no pudo digerir que, a 10 días de dirimirse la interna boina blanca, el bloque radical que responde a Maxi Abad le haya arrebatado una legisladora. Lo cierto es que Belén Malaisi, que hace un mes se despedía de sus correligionarios para pasarse a las filas de Manes, nunca se fue por completo del bloque UCR+Cambio Federal. Al ser consultada por MDZ de por qué no había seguido a Dominichini, respondió: "Yo soy de Evolución y lucho por la unión del radicalismo. Algo que el 'maneismo' no está dispuesto a hacer".

La diputada de Evolución Radical Belén Malaisi, participando junto al presidente del bloque UCR +Cambio Federal Diego Garciarena. Foto: Prensa UCR+Cambio Federal

Luego de la sesión especial, se dio paso, de manera inmediata, a la sesión ordinaria que comenzó con un emotivo homenaje al diputado radical bahiense Lorenzo Natali, recientemente fallecido luego de haber sufrido un ACV. Su compañera de bloque, Alejandra Lorden, en un emocional discurso, pidió que se reglamente la Ley para la creación de una Red de Prevención, Atención Integral y Rehabilitación del Accidente Cerebro Vascular (ACV), de la cual es autora.

Además, se tomó el juramento de los diputados Sebastián Pascual (La Libertad Avanza), quien reemplazará a Nahuel Sotelo, quien pidió licencia para asumir como Secretario de Culto nacional; y Santiago Coria del PRO, que ocupará la banca del fallecido Lorenzo Natali.

En tanto, se votó la designación del diputado del PRO Martin Endere como nuevo consejero Titular del Consejo de la Magistratura, en lugar del bullrichista Fernando Compagnoni. Por esta razón, el partido amarillo recuperó su lugar en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires.

Tras los formalismos llegó el momento de la votación del "RIGI bonaerense" en la que las tribus peronistas dejaron de lado, por un rato, la interna para darle un espaldarazo a Axel Kicillof al que acompañaron con sus 37 manos su aprobación, "gesta" que se encargaron de resaltar en las redes sociales, provocando que la oposición saliera con los tapones de punta a contestar la mojada de orejas.

La cuenta de X oficial del bloque de diputados bonaerense de UxP posteó, a manera de chicana, "hoy aprobamos sobre tablas con los 37 votos afirmativos de nuestro bloque".

Por su parte, el presidente del bloque oficialista, el camporista Facundo Tignanelli, marcó la cancha al escribir: "Hoy logramos aprobarlo sobre tablas con 37 votos afirmativos del bloque". En la misma sintonia se manifestó el massista Alexis Guerrera, que al igual que el resto de sus compañeros de bloque replicó "la gesta" en redes sociales.

Hace minutos en la @HCDiputadosBA dimos media sanción al proyecto de ley que crea el "Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas".

El mismo ingreso el 11 de septiembre, hoy logramos aprobarlo sobre tablas con 37 votos afirmativos del bloque @diputadosuxp_ba . pic.twitter.com/LoHiZ4saZw — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) September 25, 2024

Desde el PRO advirtieron que el proyecto aprobado será usado por el gobernador de manera discrecional "para decidir qué inversiones serán beneficiadas y bajo qué condiciones. En lugar de incentivar, castiga a quienes más invierten".

Agustín Forcheri, presidente del bloque amarillo, dijo: "El RIGI de Kicillof es todo lo contrario al nacional y un capricho ideológico que espanta inversiones". Y agregó: "Hace meses que debería haberse dado esta discusión con mayor profundidad. El bloque PRO presentó un proyecto para adherir al régimen nacional en julio de 2024 y Kicillof jamás quiso dar ese debate". Poniéndole picante al cruce tuitero posteo: "Axel no te gastes, no vas a ser presidente".

Axel no te gastes, no vas a ser presidente pic.twitter.com/hWX7F7MwL6 — Agustin Forchieri (@aforchieri) September 26, 2024

En tanto, el diputado amarillo Matías Ranzini comparó el "RIGI bonaerense" con el accionar del kirchnerismo para autorizar importaciones: "El RIGI de Kicillof es lo mismo que las SIRA del kirchnerismo", quejándose que el oficialismo no permitió discutir el proyecto en omisiones.

Desde la izquierda no se quedaron atrás con las críticas. Guillermo Kane afirmó: "Kicillof presenta un 'Estado presente', pero lo que realmente hace es saquear los presupuestos de hospitales y escuelas para beneficiar a los capitalistas".

"Las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares podrán recibir exenciones impositivas tanto a nivel provincial como nacional, perpetuando un sistema de privilegios para los grandes capitalistas mientras se deterioran los servicios públicos", destacó el diputado del Partido Obrero.

Ahora el proyecto pasó al Senado, donde el Ejecutivo espera que pase los mismo que en Diputados y que sus legisladores puedan repetir "la gesta" y Axel Kicillof pueda salir a buscar inversores para la provincia de Buenos Aires.