Con dardos al kirchnerismo, el macrismo puso la mira en la suba de la pobreza

En la previa de que el Indec publique su relevamiento sobre pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024, la Fundación Pensar, el think-tank de PRO, compartió un fuerte informe sobre el aumento de esta problemática desde el retorno de la democracia y que incluyó una serie de críticas al kirchnerismo.

De acuerdo con el estudio de la entidad presidida por María Eugenia Vidal, hay 25,8 millones de pobres en el país, lo que representa la mitad de la población. De esta forma, la fundación precisa que hoy uno de cada 2 argentinos y 7 de cada de 10 chicos son pobres.

El documento que tiene el aval del titular del partido, Mauricio Macri, criticó la eficacia de los planes sociales, el empleo público y el incremento del gasto social que implementaron los sucesivos gobiernos kirchneristas como herramientas para la reducción de la pobreza.

"Durante los gobiernos kirchneristas, el gasto social aumentó a un ritmo del 11% anual, 11 veces mayor que el macrismo. El 50% del aumento del gasto total del Estado desde 1983 se debió al aumento por moratorias y planes sociales", señalaron.

"A partir de 2009, la cantidad de beneficiarios de programas sociales, de empleo y AUH casi se triplicó (+185%), mientras que el empleo público creció el doble que el empleo privado (80% vs 42%)", insiste el informe.

En ese marco, señala que, aunque la intervención del Estado sirvió para atenuar la indigencia, aún no logra resolver la pobreza. "Una familia tipo que solamente percibe ingresos por planes sociales se encuentra un 11% abajo de la línea de indigencia y un 60% abajo de la línea de pobreza", reparan.

Otro dato que destacan es cómo el elevado nivel de pobreza estructural en el país no se logró reducir en las últimas cuatro décadas: "La democracia nos trajo libertad pero no progreso. Desde 1983, Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres. Es decir que el 82% del crecimiento demográfico fue crecimiento de la pobreza. Hoy es pobre 1 de cada 2 argentinos y 7 de cada de 10 chicos".

Varios dardos contra el kirchnerismo

Durante muchos pasajes del informe se encuentran cuestionamientos a todos los mandatos kirchneristas. Por ejemplo, subrayan un aumento exponencial de la pobreza a partir de 1995 y hasta 2003, mientras que los beneficios de políticas sociales del Estado "más que se triplicaron (246%)".

"La crisis del 2001 duplicó la cantidad de beneficiarios de planes sociales y de empleo. Un salto aún mayor se produce a partir del 2009, con la introducción de la AUH, cuando la cantidad de beneficiarios casi se triplicó (+185%)", añaden.

Tampoco queda afuera del análisis las pensiones por invalidez que, según el documento, "crecieron durante los 4 gobiernos kirchneristas un 1422%, a pesar de no haber sufrido ninguna guerra o catástrofe natural".

A modo de cierre, se propone una hoja de ruta con los puntos irrenunciables para una efectiva política social. La misma incluye como puntos urgentes la necesidad de una macroeconomía estable y la contención de la pobreza extrema y el hambre a través de transferencias de ingresos.

Finalmente, señala como aspectos importantes la esencialidad de la educación de calidad, la inversión en la primera infancia, la empleabilidad y el desarrollo de infraestructura básica.