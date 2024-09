El Gobierno adelantó cómo avanzará la venta de Aerolíneas Argentinas y le respondió a Marcelo Tinelli

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dio una entrevista radial este domingo donde explicó cómo seguirá la situación de Aerolíneas Argentinas en el marco de las negociaciones con empresas privadas para el traspaso de las operaciones de la compañía y en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos. También le contestó a Marcelo Tinelli, quien este sábado acusó a Javier Milei de ser "muy violento en muchas actitudes" y no tener habilidades políticas.

En diálogo por Radio Mitre, el jefe de ministros se refirió a las conversaciones con privados para hacerse cargo de la aerolínea de bandera a raíz de los persistentes paros de su personal.

"Hay empresas interesadas en la adquisición de Aerolíneas, pero todavía no hay autorización del Congreso", aclaró Francos luego de ratificar que se está trabajando "con varias líneas".

En ese sentido, detalló que el Gobierno está "en comunicación" con firmas como Gol y Jet Smart. "Seguiremos teniendo con otras empresas que actualmente operan en la argentina y les abriremos nuevas rutas", expresó confiado.

"Vamos a habilitar vuelos a otras compañías para ir supliendo el enorme porcentaje de vuelos que tiene Aerolíneas sobre el total. Ya están volando estas aerolíneas, pero el gran porcentaje todavía lo tiene Aerolíneas y ahí se genera un trastorno en el que hay que equilibrar la cantidad de vuelos de cada una", insistió.

La respuesta a Marcelo Tinelli

En otro tramo de la entrevista, Francos le restó importancia a los cuestionamientos del conductor televisivo y agregó: "No le doy ningún valor a lo que pueda decir".

"Qué estaban festejando, ¿sacarles 3 kilos de asado a los jubilados?", fue el cuestionamiento de Tinelli al evento que organizó Milei en la Quinta de Olivos con los diputados que respaldaron el veto a la reforma jubilatoria.

"Yo me refiero a lo que decían dirigentes políticos. Tinelli es un productor, alguien que está en la televisión", subrayó Francos ante las opiniones del productor.

"Uno podría hablar también de todas las cosas que hace Tinelli en la televisión y no es mi intención. O las hacía, creo que ya no las hace. Pero no es mi intención discutir con Tinelli", completó el funcionario.