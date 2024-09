Los chats que demuestran que Fabiola Yañez era víctima de la violencia de Alberto Fernández

Mientras la madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declara en la causa contra el expresidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la ex primera dama, nuevas pruebas salieron a la luz mostrando que los hechos denunciados por la ex primera dama podrían elevar la situación judicial de su expareja.

El sitio Infobae publicó este jueves una serie de chats que mantuvieron el expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yañez en plena crisis de pareja por las situaciones de violencia que habrían sucedido en la Quinta de Olivos.

En las capturas, que corresponden a una charla que sucedió en la madrugada, se pueden observar el nivel de tensión y violencia que había en la pareja.

Allí, como había reconocido en la entrevista que brindó al mismo sitio apenas estalló el escándalo, Fabiola Yañez ya estaba recluida en la casa de huéspedes de la residencia presidencial.

La comunicación inicia con un "dónde mierda estás que no contestas?" de Alberto Fernández. "Estoy acá, esperando a que traigan a Francisco", respondió ella desde la casa de huéspedes.

Así siguió el chat entre ambos

Alberto Fernández: -Por que lo llevan allí? Nadie te echo de aquí.

Fabiola Yañez: -Porque quiero dormir con el.

Alberto Fernández: -Podés dormir con él en su cuarto. No entiendo qué haces.

Fabiola Yañez: No te pregunté lo que querés q haga.

Alberto Fernández: Ya lo sé.

Fabiola Yañez: Así que no me hables.

Un segundo chat, donde ella habla de las situaciones de violencia

Este jueves, la querella presentó el anterior chat y sumó uno más donde Fabiola Yañez expresa su deseo de no estar expuesta a situaciones violentas.

"Esta claro que no estás para hablar sensatamente después de todo lo que me has dicho. Creo que tenés que tomarte tu tiempo para reflexionar un poco y no voy a exponerme más a momentos violentas. No hay necesidad. El nene está en el mismo lugar en que vivías vos. Yo no me lo llevé a ningún lado. Podes estar con el cuando quieras y tengas tiempo. Conmigo no", le decía la ex primera dama a Alberto Fernández.

El expresidente respondió: "Quiero hablar. No quiero más insultos. No quiero más violencia. Yo no quiero que Francisco nos vea separados. No es lo que deseo. Te ruego que me ayudes. Tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia hablemos y escuchémonos".