La reacción de la oposición al video que compartió Javier Milei: "Sos un pobre tipo"

Dirigentes de la oposición no tardaron en reaccionar al video difundido este jueves por el presidente Javier Milei, en el que compara al kirchnerismo con un virus que transforma a los seres humanos en zombies.

Uno de ellos fue el dirigente social Juan Grabois, quien en sus redes se dirigió al mandatario y escribió: "El mensaje es claro y es clara la amenaza. Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes".

"Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces. Dicho sea de paso... Nati Zaracho construyó su propio futuro y tiene una vida mucho más llena que la tuya. No le llegás a los talones", finalizó Grabois en referencia a la diputada e integrante de su espacio, quien aparece en el video viralizado.

La propia Zaracho fue otra de las que salió al cruce del material: "Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representás en los 90 y 2001".

Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representas en los 90 y 2001. Con Cavallo, Bullrich, Sturzenegger, te suena? Los mismos que son tus funcionarios y modelos a seguir.

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) September 19, 2024

Por su parte la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio prefirió apelar a la ironía: "Nací con el virus peronista en sangre y moriré con el virus peronista", escribió en X.

Su compañera de bancada Nora del Valle Giménez calificó el video como "de muy mal gusto" por mostrar a dirigentes "supuestamente ´infectados´ por una virus responsable de ´la destrucción argentina´".

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) September 19, 2024

"En la Alemania Nazi, Hitler sostenía que los judíos eran bacterias, que enfermaban y corrompían a la sociedad", cuestionó la legisladora.

Y cerró: "¡No naturalicemos esta locura! Todas las fuerzas democráticas deben pronunciarse y decir ´Basta Milei´. Y una reflexión más: ¿Se hubieran quedado callados si este video lo hubiera difundido Cristina Kirchner? Estoy segura que no".

El polémico video compartido por Milei