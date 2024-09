Inseguridad en Mendoza: Alfredo Cornejo respondió a las críticas de Omar De Marchi

El gobernador Alfredo Cornejo respondió a las críticas manifestadas por el secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, quien aseguró que "Mendoza es la provincia más insegura de la Argentina" en el marco de la seguidilla de homicidios registrados en las últimas semanas. Cornejo recogió el guante y aseguró que se "está desarrollando un plan" y "obteniendo resultados".

La embestida de Omar De Marchi no pasó desapercibida. El lujanino y excandidato a gobernador -enemistado con Cornejo- aseguró en sus redes sociales días atrás: "Mendoza, la provincia más insegura de la Argentina. Los problemas estructurales por la falta de gestión y de equipo en la provincia, surgen inevitablemente. No se puede tapar el sol con las manos. La realidad se impone".

Esto provocó que, incluso, intercediera en defensa de Cornejo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. "Un funcionario debe manejarse con los datos concretos del Ministerio de Seguridad de la Nación y no por sus pasiones políticas", deslizó la funcionaria nacional, quien, acto seguido, publicó un gráfico con datos de homicidios dolosos en todo el país de enero a julio.

Un funcionario debe manejarse con los datos concretos del Ministerio de Seguridad de la Nación y no por sus pasiones políticas. https://t.co/lNEZMLuRfG pic.twitter.com/WUXdlcEItc — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 16, 2024

Cornejo fue consultado este último miércoles por las críticas. En una conferencia de prensa que brindó junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, declaró: "La Argentina tiene problemas de inseguridad en todas sus ciudades. Lamentamos que sea así. El ciudadano común puede tener una perspectiva, pero las cifras son relevantes. Hoy tenemos una tasa de homicidio más baja que Santiago de Chile, que era una tasa de homicidio más baja que Mendoza. Es decir, ellos han empeorado y nosotros hemos mejorado".

Y agregó: "Eso habla bien y de un plan que se viene desarrollando. La tasa de homicidio no habla solo de la seguridad. Sigue habiendo un robo que molesta muchísimo y es realmente un incordio para las familias: el robo de neumáticos, teléfonos móviles, instrumentos de trabajo, etc.".

"Todas las cosas que en el mercado negro -y en una economía que el 50% está en negro- se comercializan. Lamentablemente eso está pasando en todas las ciudades argentinas y tiene que ver con nuestra economía que, para poner un ejemplo, un neumático sale cuatro veces menos comprarlo en Chile que comprarlo aquí", explicó Cornejo.

"Todas esas cosas van de la mano de la economía. Intertanto, la provincia tiene responsabilidades, está desarrollando un plan y está obteniendo resultados, insisto, como con el ejemplo de los homicidios. Ahora, sigue habiendo inseguridad, con lo cual siempre va a haber va a haber espacio para la crítica de este dirigente (De Marchi) o de cualquier otro", argumentó.

En tanto, aseguro que decir que " no hay un plan no es cierto". "Eso es mentira y no solo es mentira, sino que hay un plan sistemático que viene aplicándose y que viene obteniendo resultados. Mucho más lento mucho de lo que quiero y de lo que necesitan la ciudadanía de Mendoza y las empresas, pero viene obteniendo resultados. Creo que hay que sostenerlo, perfeccionarlo y mejorarlo. Hemos hecho modificaciones procesales muy relevantes", aportó.

"Ahora, con todas las personas en general que cometen estos delitos, estamos trabajando con inteligencia artificial, que suena 'guau', pero Netflix sabe mucho más que que nadie sobre usted y nosotros estamos tratando de saber de nuestros delincuentes mucho más de cada uno de ellos para poder prevenir ese delito. En ese trabajo estamos, pero es en el marco de la democracia no puede haber invasión de la privacidad y tantas otras cosas que otros países han resuelto bastante bien, pero no en el marco del sistema democrático", añadió Cornejo.