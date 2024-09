Perlitas de la realidad explosiva y de oportunidades únicas

1) El culebrón permanente de la interna radical: es conocida la pulsión del viejo partido a las rencillas internas. No parecen haberse tomado resuello a lo largo de su existencia. A full actualmente.

La Unión Cívica Radical fundada en 1891 con Leandro Alem como principal impulsor y que gobernó el país en 10 oportunidades, otorgó a los ciudadanos derechos de gran importancia como la ley Saenz Peña en 1912 del voto universal secreto y obligatorio para varones y el proyecto de ley de voto femenino en 1919, que no prosperó en el Congreso. En la presidencia de Hipólito Yrigoyen se creó YPF y se destacó la Reforma Universitaria, entre otras medidas como la jornada laboral de 8 horas.

Con el liderazgo fuerte de Hipólito Yrigoyen al frente de la Unión Cívica Radical, con prontitud, surgió internamente la primera pelea con la conformación de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, opositores al férreo personalismo de Yrigoyen y presentando como jefe máximo de la nueva línea a Leopoldo Melo. Fue la primera división desde las propias entrañas. Desde allí nacen el lencinismo mendocino y el bloquismo sanjuanino , ambos con ideas populistas, no tan afines a la ideología radical. Siguió un largo período de luchas intestinas en medio de graves turbulencias nacionales, como la Década infame y el avenimiento del peronismo con su líder Juan Domingo Perón.

En 1956 se divide la Unión Cívica Radical en la Unión Cívica Radical del Pueblo con el liderazgo de Ricardo Balbín y la Unión Cívica Radical Intransigente con Arturo Frondizi.

De la UCRI se separa Oscar Allende creando el MID, Movimiento de Integración y Desarrollo. Otra separación.

Las rencillas internas prosiguieron activas entre el balbinismo y el nuevo liderazgo surgiente de Raúl Alfonsín que concluyó en el acceso de éste a la presidencia en 1983, luego del dolor de la dictadura genocida y la guerra de Las Malvinas. Apartado del poder Alfonsín antes de finalizar su mandato por la presión peronista, volvería el radicalismo al poder de la mano de Fernando De la Rúa, quién tampoco pudo concluir su período presidencial.

Luego de la renuncia a la vicepresidencia del peronista Carlos “Chacho” Alvarez, De La Rúa no pudo superar la crisis política, institucional y económica y abandonado por sus correligionarios , Raúl Alfonsín incluído, tuvo que dejar el poder asediado por el peronismo bonaerense fundamentalmente. Sólo y a merced de la ferocidad en busca del poder por el justicialismo.

Hay que recordar que también Elisa Carrió se separó en su momento, creando otro espacio político para finalizar con la actual Coalición Cívica. Pródigos en apartamientos.

Hoy, para no desentonar, la pelea recrudece, “Que se rompa pero no se doble” sentenció agobiado por las rencillas internas y el corrimiento hacia otros partidos de muchos dirigentes en 1896, cuando agobiado decide suicidarse, signo extremo de su deseo de no ceder a sus convicciones.

Roturas de todo tipo han transcurrido a lo largo de los años. En su salsa.

Recientemente la Convención Radical ha suspendido a los cuatro diputados nacionales que modificaron su voto en relación al DNU de Javier Milei vetando el aumento a los jubilados. Decidirá la Comisión de ética. ¿ Se está doblando para romperse?

Martín Lousteau, presidente de la UCR, Emiliano Yacobitti, Gastón Manes, presidente de la Convención y su hermano Facundo entre los principales impulsores de la medida. A todo o nada. Interna caliente. No actuaron de la misma manera con Ricardo Alfonsín, embajador K en España, con Leandro Santoro, radical devenido en kirchnerista y candidato a Jefe de Gobierno de CABA por Unión por la Patria.¿Y Luis Petri que es ministro del gobierno libertario que impulsó el DNU? Pareciera haber una pulsión sancionadora seletiva.

Inexplicablemente es presidente de la UCR, Martín Lousteau que fuera presidente del Banco Provincia durante la gobernación del perokirchnerista Felipe Solá y ministro de Economía de Cristina y nunca recibió ninguna admonición.Luce mas kirchnerista que radical. Raro, muy raro.

El horno no está para bollos. Han resonado voces importantes en contra de la decisión. Alfredo Cornejo, Rodrigo De Loredo,entre otros dirigentes importantes, se pronunciaron enérgicamente en sentido contrario.

No parece preocupar a la esencia radical. El conflicto y las rencillas internas son alimento constante. Así les fue en las últimas dos elecciones con candidatos en sus boletas propias. En una llevaron al peronista Lavagna. Les fue mal. Peor con Leopoldo Moreau, posteriormente converso fanático K; no llegaron al 3% de votos.

Parecieran regodearse continuamente en las luchas internas y más cuanto más cruentas . Se pegan tiros en los pies y lo que es más grave, perjudican al país, que necesita de un radicalismo democrático republicano, consolidado y unido.

¿Se rompen; se doblan?. Difícil de aventurar.

2) Expertos en negocios inmobiliarios: son empresarios exitosos invirtiendo capital y también en algunas oportunidades, sin asumir riesgos. Preferencia, cuando no hay que poner dinero, en negocios inmobiliarios vinculados a la energía.

La concesión del área Chachauén Sur fue originariamente para las empresas Ketsal y Kilwer del grupo liderado por José Luis Manzano . Cero inversión en su momento y cesión a YPF que fue “el concesionario real” y quién invirtió. En la triangulación apareció inesperadamente el sureño Omar Alvarez . 10% del negocio para él. También 10% para cada una de las dos empresas de José Luis Manzano.

Chachauén Sur está dando resultados fructíferos en su explotación de recuperación terciaria. Nuevas tecnologías que permiten extraer un porcentaje importante de petróleo residual de la explotación original. En algunos casos alcanza al 70% del petróleo sin extraer que restaba en el yacimiento

Emprendimiento redituable sin riesgos. Oportunidad para pocos . Ojo de halcón. Hay que saber elegir; cuando invertir y cuando aprovechar la ocasión. Sólo para elegidos .

Ingenuos, no cercanos, desprevenidos, arriesgados; no participar.