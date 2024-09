La motosierra viaja en avión: el Gobierno exige a funcionarios vuelos más baratos y achicar las comitivas

Reducción de comitivas al mínimo, traslados por la vía más corta posible y al menor costo. Son las 3 exigencias que el Gobierno de Javier Milei puso en vigencia a partir de este miércoles en el nuevo régimen de viáticos y pasajes para los funcionarios nacionales.

Mediante la decisión administrativa 888/2024 publicada en el Boletín Oficial, se dispuso que los traslados deberán realizarse por la vía más corta disponible, dándole prioridad sobre el costo del pasaje. Se establece además que, siempre que sea posible, los viajes deberán gestionarse con suficiente antelación para acceder a las tarifas más económicas y asegurar rutas más eficientes. Las reservas de pasajes deberán realizarse con la misma aerolínea para el viaje de ida y vuelta, optando por tarifas no endosables y con posibilidad de reintegro en caso de cancelación.

La nueva norma autorizada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la canciller Diana Mondino también impone límites estrictos sobre el tamaño de las comitivas que acompañan a los funcionarios en misiones oficiales al exterior. La disposición reduce la cantidad de funcionarios permitidos a un máximo de un representante por evento o actividad internacional.

En caso de requerir más personal, la autoridad a cargo deberá justificar explícitamente la necesidad de sumar integrantes adicionales, detallando los motivos y las actividades específicas que desempeñará cada uno.

El decreto también señala que las comitivas oficiales "deberán contener un detalle de los gastos a cubrir por la entidad invitante y serán acompañadas de una copia autenticada de la pertinente invitación. En tales casos, el otorgamiento de la asignación por viáticos o por gastos de alojamiento se realizará desde el día en que el funcionario o Autoridad comience la misión hasta el día en el que regrese de la misma".

En ese sentido, se insiste en que cualquier misión que no pueda justificarse adecuadamente o que pueda ser sustituida por reuniones virtuales deberá ser reconsiderada, priorizando siempre la intervención a distancia para reducir costos y evitar desplazamientos innecesarios.

Finalmente, en la publicación dentro del Boletín Oficial también se aclara que, en el caso de funcionarios del Parlasur, sus traslados y viáticos deberán ser cubiertos por el organismo internacional y no por el Estado: "Los Parlamentarios del Mercosur no son Parlamentarios Nacionales y, dada su relación con el Parlasur, no son funcionarios de la Administración Pública Nacional".