El incómodo cruce de Manuel Adorni con un periodista por el asado de Javier Milei en Olivos

Las inevitables preguntas a Manuel Adorni sobre el asado de Javier Milei con diputados anoche en la Quinta de Olivos terminaron con una situación incómoda entre el vocero presidencial y un periodista.

Durante su conferencia de prens de este miércoles, el intercambio con el periodista Fabián Waldman comenzó amable. El cronista lo felicitó por su nuevo ascenso al rango de ministro y Adorni respondió que "hay que esperar la confirmación porque esto es muy dinámico y me puedo ir a mi casa". Y aclaró: "Espero que no, porque te voy a extrañar".

Pero luego de este momento simpático llegó la tensión entre el funcionario y el periodista, con quien suele tener discusiones durante la ronda de preguntas en Casa Rosada. El comunicador consideró que hubo "falta de empatía" por parte del Gobierno al organizar ese evento, un análisis que Adorni dijo no entender.

"El Gobierno les ha expropiado a los jubilados una parte de lo que les corresponde, ¿no es una falta de respeto hacer un asado por 20 mil pesos en esta situación de hambre de muchos argentinos?", fue la pregunta que marcó el comienzo del fin de la conferencia. La respuesta de Adorni fue tajante: "Con el gobierno anterior los jubilados perdían el 30 por ciento de su ingreso real y nadie decía nada, o al menos los que hoy preguntan como vos". Pero el ida y vuelta continuó.

Manuel Adorni: "No entiendo cuál es el paralelsimo entre comer un asado que pagamos nosotros y los jubilados".

Fabián Waldman: "Yo te hablo de la empatia con el resto de la gente. La gente no compra carne a pesar de que baja el precio".

MA: "¿Cual es la falta de empatia?"

FW: "Es gastar dinero. La falta de empatia es que la mayoria no tiene para llegar a fin de mes".

MA: "No entiendo cuál es la falta de empatía. No me lo estás explciando".

FW: "Creo haber sido claro".

MA: "Yo creo que no".

Veto a las universidades

En otro orden, durante las consultas de otros medios el vocero también ratificó el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario: "Va a ser inmediata la firma del veto. En cuanto llegue la ley inmediatamente va a ser vetada, al día siguiente o al otro", afirmó Adorni.

El aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos. Implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.