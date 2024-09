Video: así fue el fuerte cruce a los gritos entre Silvia Lospennato y Vanesa Siley en Diputados

Durante una reunión en Diputados de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales, donde se buscaba avanzar con la creación de una comisión para investigar la visita de integrantes libertarios a represores presos en el penal de Ezeiza, la legisladora del PRO Silvia Lospennato y su par de Unión por la Patria Vanesa Siley protagonizaron un fuerte cruce a los gritos donde no faltaron chicanas y acusaciones de ambos lados. "Está haciendo abuso de autoridad", le recriminó la opositora.

Todo inició cuando Siley se quejó del accionar de Lospennato durante su exposición, ya que podía escucharse la voz de la diputada del PRO por lo bajo.

"¿Quiere hacer su derecho a uso de la radio abierta?", se burló Siley. Lospennato, creyendo que el pedido no fue irónico, tomó la palabra y a partir de ahí comenzó un acalorado ida y vuelta con gritos y descalificaciones.

"Usted se comporta de una manera muy infantil", apuntó la legisladora de Unión por la Patria antes de que la titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento le cortara el micrófono.

"Sí, gracias por darme la interrupción", señaló Lospennato ante una Siley sorprendida, que intentó aclarar sus dichos antes de que la relevara en el uso de la palabra: "¿De qué interrupción? Yo no...”.

"Gracias por darme la interrupción. Usted me dijo si quería hablar. Y sí, quiero hablar", remarcó la integrante del partido amarillo, mientras Siley empezaba a los gritos.

"¡No me corte la palabra, presidenta! ¡No me corte la palabra! ¡Está muy equivocada!", se la escuchó decir a la diputada de UxP. "Pero usted me la ofreció", retrucó Lospennato.

Luego de varios segundos de tensa discusión, la integrante del PRO elevó el tono y lanzó: "¿Qué pasó? ¿Usted se arrepintió de lo que dijo? Me acaba de decir, ‘quiere hacer uso de la palabra, la radio que usted tiene’. Le dije que sí".

"Supongo que me estaba chicaneando. Pero como yo interpreté que me lo estaba diciendo en serio, le vuelvo a responder. Sí, quiero hacer uso de la palabra", reiteró la titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales.

Lospennato continuó la disputa ante la insistencia de Siley: "¿Usted se cree que puede chicanear sin consecuencias? No, no se chicanea sin consecuencias".

Y procedió a imitar los dichos de la integrante de la oposición de forma burlona: "Usted me dijo si quería hacer uso de la palabra. ¿Quiere usar la radio? Sí, quiero hacer uso de la palabra". "Así que la próxima vez que chicanee, no me diga si quiero hacer uso de la palabra porque le voy a decir que sí y agradecer por permitirme la interrupción", sentenció.

Al recuperar el uso de la palabra, Siley concluyó: "Usted está haciendo abuso de autoridad, está excediéndose en sus deberes de funcionaria pública. ¿No le gusta lo que digo? Lo lamento".