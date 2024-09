"Ni Cristina se animó a tanto": Paulino Rodrigues analizó el Presupuesto 2025 presentado por Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto Nacional para 2025 en el Congreso con un discurso muy marcado por las acostumbradas críticas a la clase política y un llamado a la aprobación del proyecto. El presupuesto, que tiene como ejes principales el déficit cero y la reducción del tamaño del Estado, proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 del 5,0%, con expectativas de un aumento sostenido en los años siguientes. El periodista y politólogo Paulino Rodrigues profundizó sobre el tema en su columna semanal de MDZ Radio 105.5 FM.

Al comenzar, el periodista calificó al discurso de "descontextualizado. Un discurso sin golpes de efecto, un discurso sin sorpresas. Sin anuncios. Que desgastó más que apuntalar a la figura de Milei". Para él, a lo largo de todo el evento se hicieron presentes varios rasgos autoritarios: "Fue una cadena nacional sin mostrar opositores. Ni Cristina se animó a tanto. Es más, discutió con la oposición y ni siquiera se los enfocó. La sociedad se privó de saber con quién estaba discutiendo, independientemente de que cuando él lo menciona se sabe que era Germán Martinez, quien discutió sin derecho a réplica. Además de todo eso, por primera vez en 41 años de democracia, se cerró el palco de periodistas", aseveró.

Rodrigues resaltó que "solo en regímenes autoritarios uno observa esos comportamientos". "También ayer hubo gradas al mejor estilo del kirchnerismo, es decir, personas que vitoreaban por un presidente, que ocuparon espacios en una en una casa como la Casa del Congreso, institucionalmente hablando, la más relevante en términos de la construcción de leyes. Y donde la oposición prácticamente no estuvo, salvo los integrantes de la Comisión de Presupuesto", agregó.

El Presupuesto 2025

"Cuando uno ve el presupuesto hay algunas inconsistencias que muchos economistas están notando", como el gran crecimiento previsto en el impuesto a los combustibles: el presupuesto estipula que "va a crecer 155% en función de ingresos por 2,1 billones de pesos. Para crecer 155% del impuesto a combustible, con una inflación corriendo al 18 y sin aumentos de impuesto (prometido por el Gobierno), ¿Qué debería ocurrir? ¿Multiplicar por cuanto la venta de combustibles?"

Por otro lado, el impuesto PAIS desaparece, "pero mejoran los aranceles de importación 50%. Esto significa que la Argentina va a importar 50% más. Eso es consistente, efectivamente, con una reactivación económica, no con la planilla que habla sobre el mantenimiento del superávit comercial, que en todo caso debería reflejar un aumento de exportaciones del 50%, que tampoco es tan claro".

"Por otra parte, no contempla ninguna reducción de impuestos ni la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, ni reducción de retenciones que eran en expectativa cosas que podían eventualmente ocurrir en 2025", puntualizó.

Para Rodrigues, el Presupuesto 2025 se presenta como "una hoja de ruta con sabor a poco". También criticó el hecho de que en el discurso no se habló ni del propio presupuesto ni de educación o salud. "El acting y la puesta en escena fue muy política". Además, por lo menos en el discurso del 1 de marzo, en el que se anunció el Pacto de Mayo, se "corría la pelota hacia adelante y traspasaban responsabilidades a la oposición. Bueno, en este caso nada de eso ocurrió. No hubo sorpresas. Me parece que definitivamente fue poco feliz. Veremos cuál es la reacción del mercado en un contexto donde Milei venía reconstruyendo con la política y ayer volvió a dinamitar puentes".

Por último, el Presupuesto 2025 marca un giro hacia una política económica más restrictiva y promete una gran serie de reformas estructurales. Respecto a lo que se espera, principalmente la desaceleración de la inflación a un 18,3% interanual, el periodista dijo que "todo puede ser posible y probable. Pero en la Argentina yo dejé de hablar de proyecciones. Solo observo el futuro inmediato y en todo caso analizamos el presente", aunque hace dos meses Adorni dijo que la inflación ya no era un problema de manera oficial "y eso no ocurrió. Está costando perforar el 4%, independientemente de que en septiembre se va a perforar y la inflación va a estar más cerca del 3,2 que el 3,8", concluyó.

