Luego de recibir a la CGT, el papa Francisco se reunió con Sandra Pettovello

Tras recibir a diferentes a representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), el Papa Francisco mantuvo un encuentro con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Se trató de una audiencia privada que duró una hora donde compartió un informe de su gestión y se tocaron varios temas con eje en las políticas sociales, en medio del conflicto del Gobierno argentino con los sindicatos por la reglamentación de la reforma laboral.

En efecto, Pettovello viajó ayer domingo a Roma y no estuvo presente en el Congreso durante la presentación que realizó Javier Milei sobre el Presupuesto 2025.

En declaraciones previas a su viaje, enfatizó la importancia de que el Papa reciba a todos los sectores, refiriéndose tanto a su reunión con los líderes sindicales como con Juan Grabois, prevista para el viernes 20. Un día antes, Pettovello estará de regreso al país.

"El Papa está al tanto de lo que ocurre en Argentina. Enviamos informes regularmente, y le importa mucho la situación del país", señaló la ministra.

No es la primera vez que la ministra se encuentra con el Pontífice, pero si es el primer cónclave a solas. Ambos coincidieron en el Vaticano en febrero pasado, cuando el Papa recibió al Presidente y ella integraba la delegación oficial.

Francisco le advirtió a la funcionaria que todavía no decidió si visitará la Argentina, ratificando sus dichos de la semana pasada tras volver de su gira asiática.

"Si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas", había contestado en conferencia de prensa.