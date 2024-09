Intendentes “K” salieron a marcarle la cancha a Máximo Kirchner

Tras los actos del peronismo bonaerense, primero el viernes con “la clase magistral” de Cristina Kirchner en la Universidad Nacional del Oeste (UNO) de Merlo, y un día después Axel Kicillof cerrando el plenario de la militancia en la localidad balnearia de Mar Chiquita; intendentes (que supieron ser fervientes militantes kirchneristas) salieron a marcarle la cancha a La Cámpora, en la previa del acto de Máximo Kirchner en La Plata.

La exvicepresidenta, Cristina Kirchner, con el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario e intendentes y referentes del peronismo bonaerense tras su "clase magistral" en la UNO.

Foto "X" de Cristina Kirchner.

En declaraciones periodísticas, los jefes comunales de Ensenada, Mario Secco, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi; dos de los intendentes que levantan las banderas del proyecto nacional de Axel Kicillof, cuestionaron a La Cámpora y - por elevación - le pegaron a la exvicepresidente.

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, es uno de los principales armadores de los plenarios militantes del gobernador bonaerense, que tienen como principal objetivo posicionar a Kicillof como el candidato a presidente del peronismo. Algo que lo llevo a distanciarse del Instituto Patria, a tener encontronazos y hasta amenazas judiciales por parte de los intendentes de La Cámpora, que sufrieron las incursiones de Ferraresi en sus distritos. Algo que el jefe comunal de Avellaneda deja en claro las pocas veces que habla con la prensa.

En declaraciones a los micrófonos de un medio platense, Ferraresi afirmó - entre otras cosas - que Kicillof es la esperanza y que “es el conductor que necesita la Argentina”. Además de pedirle al peronismo una autocrítica por “este presente”.

El jefe comunal de Avellaneda afirmó que “la gente transmite que Axel es la cara del futuro" y que "quieren que sea presidente en el 2027”, aclarando que antes de pensar en el año que viene, “primero hay que construir 2025, construir una organización política, reconstruir mayorías y ampliar los espacios políticos”.

Asimismo, Ferraresi, pegándole por elevación a Cristina Kirchner por el armado de las listas y la elección de candidatos, en su mayoría de La Cámpora, dijo: “Tenemos que tener una carrera militante muy fuerte, reflexionar por qué llegamos a este presente que tiene que ver con nuestras cuestiones, las que hicimos y las que no hicimos".

Axel Kicillof y Jorge Ferraresi, en una recorrida en Avellaneda.

Foto: Municipalidad de Avellaneda

“Tenemos que dar el puntapié para reconstruir esta Argentina tan necesaria, para que los derechos vuelvan a tener vigencia”, sostuvo Ferraresi.

Y al hacer un análisis sobre las palabras de cierre de Kicillof en el plenario militante de la Quinta Sección Electoral, donde el gobernador bonaerense dijo "hay que mejorar para volver”, el intendente de Avellaneda manifestó: “Siempre tenemos que mejorar. Nosotros tenemos que poner en hechos de gestión lo que ponemos en las palabras y muchas veces las palabras no han tenido que ver con lo que planteamos en los discursos”.

Sobre las ausencias de La Cámpora y los otros socios electorales, al plenario de la militancia de Mar Chiquita, Ferraresi declaró que “lo importante es los que estamos, no los que no están. Uno sabe dónde tiene que estar, qué es lo que tiene que construir” y, restando trascendencia al faltazo camporista, añadió: “No hablemos de las ausencias, hablemos de las presencias. Los militantes son lo más importante, los esenciales, los fundamentales. No los dirigentes".

Rematando: “Nosotros creemos que Axel es el conductor que necesita la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Creemos que este es el camino. Y esa es nuestra tarea; cada uno después acumula donde cree que tiene que acumular”.

En cuanto a la posibilidad de limar asperezas y tender puentes con otros sectores políticos, Ferraresi destacó: “Siempre hay que tener puentes; es ampliar a los sectores de la producción, a sectores industriales, a los comerciantes, a los universitarios, a los docentes y a toda la comunidad. como nos planteó Perón: 'La comunidad organizada'”.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, al igual que su par de Avellaneda, cuestionó el armado de las listas del peronismo en las presidenciales del año pasado y, sin nombrar a Cristina, dijo: “Fue algo muy cerrado. Muy acotado, una decisión de algunos que no le dieron participación a nadie".

Y, alineándose detrás de Kicillof, sostuvo que en las próximas elecciones de medio término no va a pasar lo mismo: "Las listas las va a armar el gobernador y su mesa chica", dejando en claro que no van a dejar que "otros" agarren la lapicera.

Sobre el accionar de La Cámpora, el jefe comunal ensenadense dijo que mantienen las mismas formas: “Siempre fue igual, ¿qué cambió? Siempre tuvo la disputa con los intendentes que no sean de esa agrupación". Cabe destacar que Mario Secco tiene un enfrentamiento de vieja data con Máximo Kirchner agudizado en los desplantes mutuos de la campaña pasada.

Asimismo, manifestó que no fue a “la clase magistral” de la exvicepresidenta porque “no me llegó la invitación”. Y, sin retirar de la escena política a Cristina Kirchner, afirmó: "Probablemente Kicillof sea candidato a presidente y Cristina sea la conductora del peronismo. Es algo viable, muy viable. Hay que darle tiempo a todo", sostuvo Mario Secco.

A todo esto, fuentes de la gobernación provincial consultadas por MDZ, reconocieron la tirantez con La Cámpora, afirmando que si bien “incomoda”, no afecta el funcionamiento de la Provincia. En cuanto a las tensiones generadas entre los intendentes encolumnados con Kicillof y los de “la Orga”, sostuvieron que no se van a meter: “Es algo que se ha va a acomodar”.