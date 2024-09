Los inesperados elogios de Miguel Ángel Pichetto a Cristina Fernández de Kirchner y una chicana al Gobierno

Miguel Ángel Pichetto se refirió este sábado a la presencia que realizó Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad Nacional del Oeste el viernes y destacó su "actitud y habilidad" para intentar recobrar la "centralidad" del peronismo ante la falta de liderazgos en el espacio. También consideró que el Gobierno "hace un gran esfuerzo" para potenciar su antagonismo con la expresidenta.

En diálogo por AM 750, el diputado nacional de Encuentro Federal puntualizó sobre la aparición de la exmandataria en Merlo: "Veo algunas aristas de autocrítica en Cristina Fernández que me parecen saludables, de la no comprensión del peronismo del mundo que vive".

Según opinó el legislador, la dirigente lanzó "un mensaje hacia adentro de la propia Cámpora, con ideas que son totalmente desactualizadas".

De todas formas, Pichetto le achacó a la expresidenta que "omite" los cuatro años de Alberto Fernández, "que fue producto de una decisión que ella tomó". "Tiene la gran capacidad de olvidar lo reciente. En eso hay que reconocerle actitud y habilidad", reparó.

En ese sentido, también le atribuyó al oficialismo un intento de mantener en la centralidad a la exvicepresidenta: "El Gobierno hace un gran esfuerzo para poner a Cristina en la centralidad y ella lo aprovecha".

"Cristina en ese sentido aprovecha ese espacio para tener centralidad hacia dentro de su partido que hoy carece. Está tratando de retomar el camino del liderazgo político (...) Es óptimo para un opositor estar en la centralidad de la discusión con un presidente", concluyó.