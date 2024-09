El pedido de Patricia Bullrich al sector de Hebe Casado que incluye a Javier Milei

El 25 de septiembre próximo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dará un paso fundamental para su futuro político: concretará la creación de un bloque en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que incluye a diputados de La Libertad Avanza y a los del sector PRO que le responden a ella, y no al presidente del partido Mauricio Macri. Pero esa fusión, Bullrich busca que se dé, de las distintas maneras posibles, en todo el país. El viernes pasado, en su paso por Mendoza, cuando acompañó al presidente Javier Milei, le pidió a la vicegobernadora Hebe Casado y a sus dirigentes cercanos que empiecen a caminar políticamente en ese sentido y que refuercen además, "el PRO Libertad", la corriente que la funcionaria nacional lidera.

"El viernes nos dijo Patricia que hay que trabajar en ese camino y nosotros vamos a trabajar ahí", sostuvieron desde el entorno de Casado en diálogo con MDZ. "Básicamente el pedido es que nos unamos todos los que tenemos las mismas ideas y todos los que trabajamos para la candidatura de Patricia y Luis Petri con quienes trabajaron para la de Milei. Hay otros sectores que habrá que ver que hacen, tanto Patricia como Luis son funcionarios del Gobierno y la lógica es que estemos todos juntos apoyando el espacio que del que somos parte", contaron.

El primer asunto a tener en cuenta es que Bullrich quiere darle fuerza en todos las provincias- donde tenga representación- a su propio espacio. A nivel nacional que tiene un enfrentamiento público con Macri, otrora aliado. El actual presidente del PRO se niega a una fusión con la Libertad Avanza y prefiere la independencia del partido, más allá que en líneas generales apoya a Milei con quien tiene un vínculo aceitado que se visualiza en el Congreso de la Nación con las votaciones a la mayoría de las leyes del oficialismo.

Por eso, como en el Congreso no puede darse aún esa fusión que Bullrich y Petri - el mendocino quien es el ministro de Defensa de la Nación y quiere llevar al radicalismo para el mismo lado- aspiran, da señales en las provincias como la que debutará en la Legislatura bonaerense el 25 de este mes. Todo bajo su sector que se llama "PRO Libertad" pero que no tiene sello partidario porque el responsable del partido es Macri.

Algo similar se dará a la brevedad en Mendoza donde Casado se presentó a la elección para presidir el PRO pero perdió y el partido quedó en manos de Gabriel Pradines, el senador provincial que es del espacio político de Omar De Marchi, quien es el secretario de Relaciones Parlamentarias del Congreso de la Nación, con buen vínculo con Milei, pero cercano al expresidente y no a la ministra de Seguridad.

Bullrich junto a Hebe Casado

En esa línea, desde el sector de Casado, más allá de que es la vicegobernadora de Mendoza, han impulsado propuestas propias para mostrarse como un espacio político con fuerza. Presentaron el proyecto de adhesión al RIGI (el Régimen de Incentivo de la Grandes Inversiones) en todos los municipios provinciales, que es uno de los caballitos de batalla de Milei y además, el trámite digital para la licencia de conducir. El equipo que trabaja con Casado desde 2020, cuando ella era legisladora, será los integrantes del PRO Libertad.

Pero luego de este escalón, deberán subir el otro que propone Bullrich, que es una fusión con la La Libertad Avanza en Mendoza que está en formación - aún no tiene sello como partido-. Pero acá inconvenientes porque el grupo no tiene representación en la Legislatura mendocina como en Provincia de Buenos Aires y además, quienes también son mileístas son del PD que no quieren unirse a sectores del oficialismo provincial.

Por otro lado, la armadora hasta hace tres semanas era Lourdes Arrieta, la diputada nacional que fue expulsada del partido que está conformándose, a pesar de que ella era la apoderada.Casado y Arrieta habían entablado un diálogo cuando la joven legisladora era la representante del presidente en Mendoza, pero ahora con la diputada díscola, ese proceso quedó trunco. Otras épocas: Arrieta junto a Hebe Casado

El nuevo apoderado partidario es Facundo Correa Llano,el diputado nacional que era demócrata y que se desafilió para hacerse cargo del partido por pedido de la Casa Rosada, tras los conflictos con Arrieta. Correa Llano no tiene una trayectoria política pero ocupó el segundo lugar en la lista de Diputados nacionales el año pasado por ser del sector del histórico dirigente Carlos Balter. Hay un sector de la dirigencia que cree que el referente demócrata manejará los hilos de la Libertad Avanza en Mendoza, mientras que otros, opinan totalmente lo contrario. Para poder sostenerse como la cara de Milei en Mendoza, Correa Llano deberá responder directamente las directivas de los armadores nacionales: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y a Lule Menem.

Desde el sector de Casado, entienden que deben comenzar un proceso de conversaciones con Correa Llano. Para el resto de los posibles aliados que se pueden juntar en las legislativas del 2025, es temprano. Desde las autoridades del PRO, tanto nacionales como locales, no darán pasos y menos como ya advirtió Macri, no habrá fusiones, sino posible frente. La UCR local aguardará para tomar decisiones. Porque el 2025, en este contexto político, para nada está a la vuelta de la esquina.