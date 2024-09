Javier Milei y un mensaje encriptado para "Chiqui" Tapia al recibir en Casa Rosada al presidente de Talleres de Córdoba

Durante el mediodía de este viernes, Javier Milei se reunió en Casa Rosada con el presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien tras el partido perdido ante Boca, por Copa Argentina, se mostró en la vereda opuesta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La rivalidad entre Javier Milei y Claudio Tapia viene desde el comienzo del Gobierno cuando por DNU se implementó el uso de las Sociedades Anónimas Deportivas, algo a lo que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino se opuso fuertemente. Además, Andrés Fassi es uno de los propulsores de este proyecto.

Es por eso que luego de los dichos de Fassi contra Tapia, Milei lo recibió durante el viernes en Casa Rosada. El presidente de Talleres le obsequió una camiseta del club con el dorsal número uno, haciendo referencia a los años como arquero que tuvo el libertario.

La Oficina del Presidente indicó que ambos dirigentes comparten "la visión de salvar el fútbol argentino y transformarlo en una actividad capaz de generar valor social, deportivo, cultural, económico y de infraestructura a la altura de las tendencias mundiales".

"El Presidente Javier Milei expresó que todos los actores involucrados tienen que lograr que la competencia argentina de fútbol esté a la altura de las mejores ligas del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania que es en donde se desempeñan los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América", continúa el comunicado.

Explicaron que "entre los ejes de trabajo puestos en común para la transformación del fútbol argentino se destaca una liga profesional autónoma, ingresos por derechos de televisión nacional e internacional, mejor infraestructura de centros deportivos y estadios, un distinto formato de torneos, fair play financiero, profesionalización y autonomía del arbitraje, inversión en fútbol formativo, seguridad en las tribunas con presencia de ambas hinchadas, respaldo patrimonial personal de quienes gestionan los clubes, y verdadera responsabilidad social de los clubes".

"La reconstrucción del fútbol argentino debe iniciarse con un gran debate que pueda sumar intereses y perspectivas que permitan marcar el camino de una visión estratégica para fortalecer a los clubes argentinos y hacer un fútbol moderno y de jerarquía", finaliza el escrito.

Luego de una polémica arbitral en el partido Boca Juniors contra Talleres de Córdoba, Fassi le mandó un fuerte mensaje a Tapia: "Lamentablemente a 'Chiqui' Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. Entonces no solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. A una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace 4 o 5 años vengo hablando de forma personal contigo y con el señor Federico Beligoy (director nacional de arbitraje de la AFA)". El tuit de la Oficina del Presidente

Andrés Fassi recibió, entonces, el apoyo del Gobierno para que las SAD se instalen en el país, y la Casa Rosada consigue un aliado de peso pesado dentro de las filas del fútbol argentino.