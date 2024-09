Nueva sesión caliente en el Congreso: cómo votarán los senadores de Mendoza

Tras una difícil reunión de labor parlamentaria, en la que estuvieron presentes los presidentes de todos los bloques y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Senado de la Nación se prepara para una sesión caliente este jueves desde las 14 en la que se discutirán dos proyectos clave: el financiamiento de las universidades y la boleta única papel.

El tratamiento del DNU de los fondos reservados de la SIDE quedó para la semana que viene. Y esta situación fue denunciada por la senadora peronista, Anabel Fernández Sagasti, en su cuenta de X. "En otra voltereta radical, esta vez en el Senado, acordaron sacar del temario de la sesión de mañana (por hoy) el DNU de fondos reservados de la SIDE", señaló la mendocina.

La senadora peronista, Anabel Fernández Sagasti.

Con respecto a los dos temas importantes del orden del día, los tres senadores mendocinos se mostraron cautos en adelantar sus intenciones de voto. Desde el entorno de Anabel Fernández Sagasti, indicaron que su voto será a favor en el proyecto sobre el financiamiento de las universidades pero no pudieron asegurar si levantará la mano a favor o en contra de la boleta única papel.

La boleta única papel se implementó en las últimas elecciones en Mendoza. Foto: MDZ.

Por su parte, desde el círculo cercano de los senadores radicales no se arriesgaron a dar certezas sobre los votos de Mariana Juri y Rodolfo Suarez. Pero todo indica que será a favor para la boleta única papel, un tema que los dos legisladores nacionales han trabajado arduamente. La idea del oficialismo nacional es que el proyecto vuelva a Diputados para una segunda revisión y sea ley lo antes posible para que entre en vigencia en las próximas elecciones.

En tanto, el proyecto que garantiza la actualización por inflación del presupuesto de las universidades nacionales ya tiene media sanción de la cámara baja y cuenta con un amplio respaldo, lo que achica las posibilidades de acción del oficialismo nacional. De todas formas, el presidente Javier Milei adelantó que lo vetará en el caso de alcanzar sanción definitiva como pasó con la actualización de las jubilaciones.

La boleta única papel

Mariana Juri viene trabajando el tema a nivel nacional desde enero cuando asumió un lugar en la comisión de asuntos constitucionales del Senado. "Ojalá que sea ley pronto en la Argentina, que no haya más titulares de 'me robaron boletas', 'quiero votar a un candidato y no tengo boleta'. Tiramos kilos de papel cada vez que termina una elección y aspiramos a que todo eso desaparezca de la Argentina", dijo hace nueve meses en MDZ la senadora radical, sin imaginar el tiempo que se iba a demorar el Congreso en tratar el proyecto en el recinto.

Mariana Juri es una de las promotoras de la boleta única papel. Foto: MDZ.

"Las ventajas de la boleta única no solo son de forma, sino de fondo. La boleta única permite que nuevos ciudadanos puedan postularse y ser elegidos dentro de un esquema que promueve la transparencia", sostuvo Juri en una columna de opinión hace unas semanas para mantener el tema en agenda.

Según trascendidos, se tomará como modelo la boleta única papel que se implementó en Mendoza durante la gobernación de Rodolfo Suarez, uno de los defensores de su aplicación en la provincia.