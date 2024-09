Lourdes Arrieta, tras irse de La Libertad Avanza: "Me siento mucho más libre"

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, habló con MDZ Radio 105.5 FM y compartió sus reflexiones sobre la sesión en la Cámara de Diputados en la que se aprobó el veto presidencial de Javier Milei al aumento jubilatorio. Arrieta, quien se fue de La Libertad Avanza y armó su propio monobloque, Fuerzas del Cielo-Espacio liberal, se expresó en defensa de los jubilados y cuestionó las prioridades del Gobierno nacional, aunque finalmente se abstuvo en la votación. Para Arrieta fue una decisión difícil porque "cuando uno militó, no pensaba que el ajuste iba a ser para los jubilados o para el pueblo" y aseguró que se siente más libre para votar, para hacer críticas y para relacionarse con referentes de otros bloques.

A pesar de sus diferencias, Arrieta aseguró seguir apoyando al presidente Milei, "siempre y cuando el ajuste vaya realmente a quienes tienen que ir". Sin embargo, subrayó la importancia de ser críticos cuando las decisiones afectan a la sociedad más vulnerable, como los jubilados. En relación a su abstención en la votación del veto presidencial, la diputada aclaró que su postura estuvo influenciada por la falta de consenso sobre cómo se deberían ajustar los fondos destinados a las jubilaciones.

Al ser consultada sobre las declaraciones del presidente Milei respecto al déficit cero, Arrieta acordó con la política de austeridad, aunque destacó la necesidad de considerar las dificultades que enfrenta la población: "Creo que los jubilados sí son una prioridad, hoy en día no la están pasando bien. Nadie la está pasando bien, cuesta llegar a fin de mes. Si bien la inflación ha ido bajando, y es algo que hay que reconocer, también hay que pensar en aquellos que pagaban $30.000 la boleta de la luz y ahora les vino $130.000 y los sueldos no aumentan".

Desde su alejamiento de La Libertad Avanza y la formación de su nuevo bloque, Arrieta manifestó sentirse más libre y capaz de tomar decisiones sin la presión de la disciplina partidaria. "Me siento mucho más libre, con la posibilidad de elegir qué es lo que quiero votar, qué es lo que quiero criticar, por qué y con quién puedo tener un vínculo o puedo entablar una conversación", comentó al respecto. También compartió su visión sobre algunos de sus excompañeros de bloque, destacando que mantiene buenas relaciones con la mayoría, aunque reconoció que las diferencias internas y la falta de espacio para el diálogo son grandes obstáculos.

En relación a la figura de Lilia Lemoine, Arrieta fue crítica: "No suma nadie que hable sin fundamentos y que mienta hacia otro funcionario. Creo que también desde el bloque tendrían que hacer una autocrítica de lo que están haciendo bien y de lo que están haciendo mal".

Por otra parte la diputada se refirió a comentarios recibidos en las redes sociales, particularmente en X, por parte de perfiles vinculados a sectores libertarios. Lo que conocemos como 'trollcenter'. Arrieta desestimó estos comentarios, subrayando que, en su experiencia, muchas personas la han apoyado tanto en Mendoza como en Buenos Aires: "La Policía del pensamiento que han instaurado en redes sociales, sobre todo en X, no debe por qué impedir nada en la vida de cada uno". Arrieta agregó: "Lo tomo como una crítica, como una opinión. Sería muy bueno que con nombre y apellido real, esos que critican lo puedan hacer libremente y poniendo la cara".

La diputada reveló que su tesis universitaria trató sobre el impacto de los perfiles falsos y "de cómo influyen las redes sociales, Internet en la vida y en la psiquis de las personas. Si bien jugaron un rol importante en campaña, no nos podemos olvidar de la realidad y que no nos estén contando un cuento cibernético". En relación con esto, Arrieta comentó sobre las sospechas que giran en torno al financiamiento de perfiles en redes sociales y el rol de Santiago Caputo en ese contexto. Aunque expresó su esperanza de que estos fondos no sean destinados para tales fines, mostró preocupación por la falta de claridad en la reorganización de la Secretaría de Inteligencia: "No lo sabemos, pero bien sabemos que esos fondos podrían estar destinados para una cierta policía del pensamiento".

