Jimena Latorre viajó a una importante convención de energía en Estados Unidos para promocionar Vaca Muerta

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, expondrá en la convención organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en Houston, Estados Unidos, en la que se difunden y analizan los desafíos y oportunidades de Argentina y Vaca Muerta en materia de petróleo y gas.

La convención, llamada "Shale in Argentina", se realiza este 12 de septiembre en el DoubleTree Greenway Plaza en Houston, donde se reunirán los principales referentes de la industria, expertos de todo el mundo en materia de hidrocarburos no convencionales y representantes gubernamentales.

La actividad comienza a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 5 de la tarde, con una serie de paneles que incluirán a figuras destacadas como el CEO de YPF Horacio Marín, Ricardo Marcus de Tecpetrol y Fausto Careta de PAE. También estará el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.

"Vamos a exponer las oportunidades de Vaca Muerta en Mendoza, con el objetivo de atraer más inversores. Hay áreas libres y tenemos los resultados de YPF que son alentadores", sostuvo Jimena Latorre.

"Queremos mostrar que hay potencial en nuestro lado del bloque. Mostrar el modelo de licitación continua y las oportunidades que tiene este modelo mendocino", afirmó Latorre, quien además detalló que mantendrá una serie de encuentros con miembros del IAPG en Houston.

Jimena Latorre, Horacio Marin y Alfredo Cornejo en Mendoza.

Latorre recordó que Texas y Argentina tienen un largo historial de trabajo conjunto. De hecho, Chevron aportó el conocimiento profesional a la industria local de hidrocarburos con equipos y técnicas apropiadas para la producción de recursos no convencionales a raíz de su participación en formaciones similares de Estados Unidos. "Por esto se realiza un Argentina Day en Texas y un Argentina-Texas Summit en Argentina fines de octubre", detalló.

El evento además incluye la participación de directivos de los principales operadores de upstream de Argentina. A la jornada asistirán Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, Juan Martín Bulgheroni y Fausto Caretta, de Pan American Energy (PAE); Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Martín Cevallos, de CGC; Max Medina, de Equinor; Jim Navratil, de Chevron; Julián Escuder, de Pluspetrol; y Jorge Vidal, de SLB; entre otros.

El IAPG Houston es una organización independiente sin fines de lucro incorporada en el Estado de Texas el 22 de marzo de 2002. Comparte los principios y el carácter del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, una organización que ha servido al sector de petróleo y gas de Argentina durante medio siglo.

Vaca Muerta

Como contó MDZ, ahora todas las expectativas están puestas a casi 2500 metros bajo la superficie, en la formación Vaca Muerta; la roca madre que se generó un boom enorme del otro lado del Río Colorado y que tiene una porción de su potencial riqueza en el norte de la Patagonia; en el extremo Sur de Mendoza.

La actividad es incipiente, pero con señales positivas. La principal no es geológica, sino empresarial y política. La decisión de Horacio Marín, CEO de YPF, de mantener y acrecentar la inversión en exploración en la lengua mendocina de Vaca Muerta es tomada como relevante. El Gobierno de Milei, con Marín en la petrolera estatal, no ha tenido tapujos en cerrar el grifo de recursos cuando un proyecto no es rentable. Es lo que pasó con el plan Andes, donde se dejaron de lado más de 50 áreas en todo el país.

Para el año que viene esa empresa profundizará sensiblemente los trabajos en el sector norte de Vaca Muerta. No es solo una experiencia novedosa en Mendoza, sino que es una de las pocas que cruzando el límite del Río Neuquén. La abundancia de recursos en las áreas y yacimientos que rodean Loma Campana y otros yacimientos estrella, concentran miradas e inversiones. Igualmente hay un plan de expansión incipiente. Incluso en formaciones nuevas, como Palermo Aike en el extremo sur de la Patagonia

YPF invirtió 17 millones de dólares para dos pozos horizontales donde se hicieron 25 etapas de fractura en total. Los resultados fueron buenos, sobre todo en el pozo CN VII. Para buscar petróleo en esa formación, primero se perfora un pozo a casi 2500 metros de profundidad y luego se avanza de manera horizontal. En este caso, se avanzó hasta 1200 metros en cada pozo. Las fracturas se ejecutan en esa línea: se inyecta agua con arena a alta presión para romper la roca, liberar el petróleo y el gas contenidos y lograr que fluya para su extracción. Los resultados fueron buenos y en 2025 se duplicará la inversión. Foto: YPF.

El nuevo set de fracturas tendrán el doble de extensión: se espera avanzar a más de 2.500 mil metros de manera horizontal. De esa forma se amplía la liberación de hidrocarburos y la presión para la extracción. No hay fecha precisa para la ejecución, pero será en 2025 y demandará una inversión de 30 millones de dólares. La disponibilidad de equipos de fractura será determinante y, en ese sentido, el ritmo que haya en Neuquén, desde donde vendrán las máquinas, camiones y parte de los recursos humanos.

Las expectativas son buenas. De confirmarse los pronósticos de YPF, el área podría tener un potencial para 200 pozos y la posibilidad de ejecutar un tercer nivel de navegación con otros 100 pozos. El camino es largo. Para convertir esos datos en reservas probadas hay que pasar otros filtros trascendentes. Que haya recursos y que su costo de extracción sea rentable es la clave para YPF y para Mendoza. Hay herramientas de promoción que en la Provincia piensan usar y que la petrolera también podría pedir, como la reducción de regalías.