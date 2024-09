Eduardo Feinmann, enfurecido, pidió la renuncia de Patricia Bullrich y la ministra lo enfrentó en vivo

El periodista Eduardo Feinmann pidió la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que el Jefe de la Policía Federal le compartiera un video falso sobre la nena atacada con pimienta. La ministra llamó al periodista y lo enfrentó en vivo. Además, eximió a la policía de la responsabilidad por el estado de la menor.

Feinmann comenzó denunciando cómo el Gobierno les hizo una "operación", en donde el Jefe de Policía le había enviado un video demostrando que a la nena de 10 años no la habría atacado la policía, sino que una propia manifestante. El video fue emitido al aire durante la programación del miércoles. El enojo radicó en que, en las últimas horas, circuló otro video en donde se veía claramente que finalmente sí había sido la policía la responsable del estado de la nena.

Es por esto que el periodista pidió al aire la renuncia de Patricia Bullrich. "Lo quiero afuera al Jefe de la Policía Federal y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el vocero", dijo enfurecido.

“Espero que el señor presidente de la República los eche a todos. A mí no me van a enchastrar, ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de fake news. Y si la ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Y si tengo que putearla, lo voy a hacer. Porque son unos mentirosos, porque no se juega ni con nosotros ni con la niña”, agregó.

Así la policía echaba gas a la menor de edad

Bullrich no tardó en llamar a Feinmann. “En primer lugar, el Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé describe una situación y de ninguna manera hicimos ningún tipo de operación. Me enteré del video por LN+. Y que lo mandó el jefe de la Policía me acabo de enterar por el programa”, dijo la ministra.

Ante la claridad del video de que fue la policía quien gaseó a la nena, Bullrich justificó: "¿Usted se cree que el policía sabe si hay una nena ahí?", haciendo referencia al casco y otros equipamientos que, según la ministra, impidieron al efectivo darse cuenta que había una menor de edad. Además, dijo que, según ella, la policía no apuntó a la nena, sino que cuando el efectivo levantó la mano para echar gas a los manifestantes, "sale un poco de gas".

Mirá la discusión entre Patricia Bullrich y Eduardo Feinmann

Aún así, volvió a insistir en la idea de que "el error es haber llevado a una nena de 10 años a una marcha violenta". "La responsabilidad es de la mamá y de los manifestantes", agregó.

Sobre el pedido de renuncia que hizo Feinmann sobre Bullrich, esta respondió: "Yo no tengo ningún problema si quedarme o no quedarme, se imagina que a esta altura de mi vida me importa poco".