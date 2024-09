Video: así agredieron a una periodista durante los incidentes en el Congreso

Carla Riccioti, cronista de LN+, fue agredida por uno de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante las protestas por la aprobación en la Cámara de Diputados del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Conocido el resultado, empezaron a tirar las vallas que rodeaban el Palacio Legislativo y enfrentarse con la Policía Federal para intentar ingresar al edificio.

La periodista se encontraba realizando una cobertura en vivo, mientras la cámara mostraba a una niña de 10 años que debió ser atendida por el gas lacrimógeno que lanzó la policía.

De repente, recibió un golpe de un hombre e inmediatamente se escuchó la reacción de Riccioti: "¿Cómo me vas a pegar". En ese momento, la cámara gira hacia el agresor quien, en vez de rectificarse por lo sucedido, siguió con provocaciones. "A vos te gusta que le peguen a los chicos", le dijo a la cronista.

"¿A vos te parece pegarme? ¿A mi me gusta que le peguen a los chicos?", replicó la periodista mientras el hombre buscaba alejarse acompañado por otro manifestante que intentaba controlarlo.

"Vivo acá a la vuelta, te estuve escuchando", desafió el sujeto y empezó a retirarse del lugar. El periodista Estaban Trebucq, que estaba en el estudio, se quejó y le pidió a la Policía "que lo detengan inmediatamente".

No obstante, la cosa continuó y el agresor volvió a acercarse a Riccioti mientras Trebucq pedía "congelar" la imagen para tomar captura del hombre. "Andate de mi país", le llegó a decir con otros insultos para definitivamente alejarse.

Luego, la periodista amplió el ataque que sufrió y aclaró que afortunadamente no había pasado a mayores: "Me vino a pegar de atrás en la espalda. Vino de atrás con la bicicleta, me pegó con el puño y me empujó con la bicicleta. Luego, me empezó a insultar y también al camarógrafo".