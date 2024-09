Un diputado de la UCR cruzó al resto del partido que votará contra la reforma jubilatoria

En el día de ayer se confirmó el apoyo de al menos cinco diputados radicales al veto presidencial de Javier Milei, que dejaría sin efecto el proyecto de movilidad jubilatoria que la misma Unión Cívica Radical (UCR) propuso y apoyó hace poco más de un mes. De esta manera el oficialismo ya contaría con 85 de los 87 votos necesarios para sostener el veto, por lo que el Gobierno se ha mostrado confiado de cara a los resultados de la votación. Mario Barletta, diputado nacional por la UCR y expresidente del partido, habló en MDZ Radio sobre los efectos que esta decisión puede llegar a tener en el radicalismo.

Sobre si el apoyo de los diputados radicales al veto fracturará el partido, Barletta dijo: "Yo creo que no. Bien no nos viene en este momento. No es bueno que pase lo que está pasando". Para él, estos mensajes a la sociedad "no son los que nos convienen como partido, no son los que nos convienen como autoridades en el orden nacional que tienen que procurar que el país esté mejor".

"Estas cosas no nos ayudan, por supuesto. Esto es absolutamente claro. Uno lamenta que tantos argentinos crean que el proyecto que nosotros alentamos, aprobamos y defendemos y seguiremos defendiendo, afecta al déficit fiscal. Esto no es cierto". El diputado entonces acusó al Gobierno de no querer "que el rédito se lo lleve el radicalismo, porque el radicalismo es el autor del proyecto. Y esto, te aseguro, en poquito tiempo lo va a hacer directamente Milei", apostó. "Lo va a terminar haciendo Milei. ¿Por qué? Porque se quiere llevar el rédito. Pero bueno, estas son las cosas que yo pensaba que habíamos comenzado a superar en nuestro país".

Respecto a por qué los diputados se despegaron de la intención inicial del radicalismo, Barletta dijo que "lo que nos dicen es que el radicalismo tiene que trabajar en este tema a la par del Gobierno, en la búsqueda del equilibrio fiscal, del déficit cero, etcétera. Y a mí lo que me sorprende es que piensen que el proyecto nuestro atenta contra eso. Por el contrario, es un proyecto absolutamente responsable, justo y necesario. Una caricia para los jubilados. Convengamos que no le resolvemos ningún problema a los jubilados", y agregó: "Lamentablemente a veces somos poco serios en este país. Somos poco serios, porque estamos en las mezquindades. Esto se tendría que haber resuelto de pasada".

Esta no sería la primera vez que el partido está dividido. Como presidente de la UCR, Barletta presenció divisiones parecidad durante la nacionalización de YPF. Sin embargo, esta decisión los deja "mal. Y bueno, habrá que remar nuevamente. No va a ser la primera vez. No es la última. Confío en el partido. 130 años no son poca cosa y hemos pasado momentos tan o más difíciles que este en términos de partido. Y bueno, habrá que seguir trabajando", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: