Manifestantes, efectivos, heridos y detenidos: los números de otra jornada caliente en el Congreso

Una vez más, los incidentes en el Congreso volvieron a ser los protagonistas de la jornada legislativa, luego de que se haya ratificado el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La situación entre manifestantes y miembros de la policía se mantuvo tensa hasta segundos antes del resultado. Con los números de la votación, se desató el caos.

Horas antes del comienzo de la sesión, las fuerzas de seguridad ya habían montado el dispositivo antipiquetes alrededor del Congreso. Los cruces de Rivadavia y Callao, Riobamba y B. Mitre, y Ayacucho y Rivadavia fueron cortados por la policía. Para las 10 de la mañana comenzaron a llegar los primeros manifestantes convocados por organizaciones. En total, fueron 10.000 personas que se acercaron al Congreso para manifestarse, según el Ministerio de Seguridad.

En la calle estuvieron presentes varias figuras políticas tales como Axel Kicillof, Fernando Espinoza, Pablo Moyano, Eduardo Belliboni, Emilio Pérsico y Juan Grabois, entre otros.

El triunviro de la CGT Pablo Moyano se adelantó a los incidentes y consideró al dispositivo de seguridad como "terrorista". "Nos hace recordar a la época de los militares", expresó en este sentido. "Ella (Patricia Bullrich) añora los años de la dictadura militar, por eso fueron a visitar a los asesinos genocidas a la cárcel, para llevar adelante esta medida terrorista, esta medida represiva", agregó.

Así avanzaban las Fuerzas de Seguridad

Por parte del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mandó un mensaje en rechazo al veto de Javier Milei: "Hay que ser muy necio, o tener ideas muy ridículas como las que a veces lleva adelante y reproduce el presidente, para darse cuenta que la caída de salarios y jubilaciones significa una caída de ingresos, de ventas, de changas, de mercado interno, por lo tanto de producción y empleo".

La zona estaba preparada con más de 700 efectivos de seguridad, cinco camiones hidrantes y un autobomba. Eso equivale a un efectivo cada 14 manifestantes, aproximadamente.

Minutos antes a las 16 horas, el Congreso ratificó el veto de Javier Milei. Naturalmente, esto desató una feroz avanzada por parte de los manifestantes en donde las vallas de seguridad que contenían las inmediaciones al Congreso, fueron derribadas. Los piqueteros, con la Avenida Rivadavia liberada, intentaron sin éxito ingresar a la fuerza al edificio legislativo, pero rápidamente la policía liberó la zona.

Las inmediaciones al Congreso

A raíz de esto, comenzó la represión y la respuesta de los manifestantes. A diferencia de los anteriores incidentes (como durante la votación de la Ley Bases en el Senado), el dispositivo de seguridad fue activado de forma que no se vieron heridos de gravedad ni mayores complicaciones. Los detenidos ascendieron a tres. En este caso, y afortunadamente, la violencia indiscriminada no fue protagonista de la escena.

"Se produjeron algunos incidentes, al despejar la zona, algunos grupos violentos agredieron a efectivos de las Fuerzas. La PFA realizó una detención por atentado y resistencia a la autoridad", indicaron desde el Ministerio de Seguridad y denunciaron: "Una Prefecta sufrió golpes y laceraciones en el glúteo y pierna izquierda producidas por un elemento contundente. Además, a un oficial de la PFA lo desestabilizaron haciendo que el mismo caiga de su motovehículo".

De todas maneras, las agresiones arbitrarias no dejaron de suceder. Carla Riccioti, cronista de LN+, fue agredida por uno de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante las protestas. La periodista se encontraba realizando una cobertura en vivo cuando recibió un golpe de un hombre por la espalda.

Así agredían a la periodista

Luego, la periodista amplió el ataque que sufrió y aclaró que afortunadamente no había pasado a mayores: "Me vino a pegar de atrás, en la espalda. Vino de atrás con la bicicleta, me pegó con el puño y me empujó con la bicicleta. Luego, me empezó a insultar y también al camarógrafo".

También, se viralizó la imagen de una nena de 10 años que fue alcanzada por el gas pimienta de la policía. Finalmente, se detectó que la pimienta que alcanzó a la nena habría sido lanzada por una manifestante.

Afortunadamente los incidentes no duraron mucho tiempo ni pasaron a mayores. Además, no se registraron heridos de gravedad.