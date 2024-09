La frase de un "rebelde" de la UCR que calienta más la interna del radicalismo

Tras la decisión de cinco integrantes del bloque radical que acompañaron el veto a la ley de reforma jubilatoria, la Comisión de la Unión Cívica Radical impulsará la suspensión de esos diputados.

Entre ellos se encuentra el legislador por Misiones Martín Arjol, quien no solo no retrocedió en su postura, sino que redobló la apuesta y advirtió que no dejará el partido.

"Yo no me voy a ir de ningún lado hasta que no me echen. Yo soy radical, sigo siendo radical", sostuvo y agregó: "Si quieren expulsar a diputados que entendemos que la Argentina tiene que cambiar después de 40 años de fracaso que lo hagan, pero que lo hagan ya porque la gente no puedo esperar una convención para ver qué decisión se toma".

"Vamos a impulsar la suspensión preventiva de la afiliación de aquellos diputados que no apoyaron la decisión del partido de rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria", fue la decisión que comunicó el secretario general de la Convención Nacional, Hernán Rossi.

En diálogo por LN+, insistió con su planteo: "Como se lo dije a (Gastón) Manes y, ante este comunicado, se lo digo al Presidente de bloque (Rodrigo De Loredo), tomen la decisión rápida, la Argentina no tiene tiempo para tibios ni vacilaciones, es todo o nada".

Luego, Arjol se refirió a la reunión que mantuvo un grupo de radicales con Milei en Casa Rosada. "No ves al Presidente entregándonos un sobre a nosotros".

Remarcó que durante el encuentro se habló de la economía y la idea del presidente de que "la salida de la crisis termine con una revisión de algunas actualizaciones salariales o de jubilaciones que hayan quedado retrasadas".

Finalmente, negó que el cambio de postura haya sido por otros motivos e insistió en que "no fue nada turbio, nada oscuro" el cónclave con Milei.