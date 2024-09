"El apoyo popular se sostiene": Juan Grabois explicó cuáles son las razones del respaldo a Javier Milei

Juan Grabois aseguró que el apoyo popular a Javier Milei "se sostiene consistentemente" y reconoció que "a mucha gente le ordena un poco la vida" la baja de la inflación.

"La amarga verdad es que creo que el apoyo (a Milei) se sostiene consistentemente", reconoció el dirigente social en diálogo con el canal de streaming Gelatina.

El excandidato a presidente por Unión por la Patria dio sus motivos sobre este respaldo a nueve meses del inicio de la gestión y subrayó que el Gobierno "se anota un gol tramposo vinculado a la reducción de la tasa de inflación".

En ese sentido, añadió: "Te la recontra pusieron en diciembre. Hubo una transferencia brutal de ingresos de los sectores populares, las clases medias y los jubilados, particularmente, a los sectores concentrados del poder económico".

No obstante, aseveró: "Un montón de comerciantes, el compañero que me corta el pelo, el compañero que me vende la lechuga, el compañero que me vende las cosas de almacén, sienten un cierto alivio existencial al tener más o menos una idea de cómo le va a llegar la lista de precios del mes que viene".

Para Grabois, "no es tal el descenso porque estamos en una situación de estancamiento" y consideró que, bajo este contexto, un índice mensual del 4 por ciento "es un montón".

"Llega al 50% en el año, etcétera, pero en la subjetividad de un montón de gente te ordena un poco la vida, te permite planificar a dos, tres, cuatro semanas, que para la vorágine en la que venimos hace mucho tiempo es un montón”, acotó sobre la desaceleración de los precios que, según el opositor, le permitió al Gobierno anotarse "un puntito".

