Financiamiento universitario: Alfredo Cornejo recomendó "un acuerdo y no una confrontación"

El Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner, fue el escenario de un evento que tuvo como eje central el futuro de la educación en Argentina. Fue organizado por la organización Argentinos por la Educación, bajo el nombre “La Noche de la Educación”. El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Educación, Cultura, Infancias y director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, asistió junto a otros mandatarios provinciales del país.

Allí, el mandatario provincial fue consultado por MDZ por el proyecto de ley de financiamiento universitario que tiene media sanción de Diputados y que se encuentra listo para su tratamiento en el Senado, pero bajo la amenaza de que -ante una eventual sanción- el presidente de la Nación, Javier Milei, decida vetar la ley, al igual que como lo hizo con la ley de movilidad jubilatoria.

"Yo recomiendo un acuerdo y no una confrontación", resumió Cornejo, en alusión a la mecánica de sanción legislativa y posterior veto del Ejecutivo que está ejecutando Javier Milei. Asimismo, aseguró que "ordenar cómo incrementar salarios para la universidad no creo que vaya a buen puerto

Consultado acerca de cómo ve la relación entre el Gobierno y la educación, en especial universitaria. "Es difícil dar una sola respuesta. El Gobierno está haciendo un ajuste fiscal intentando estabilizar la economía y afecta a todos los sectores que tienen financiamiento estatal. En el caso de las universidades en particular, tienen un régimen jurídico de autonomía, pero dependen del financiamiento estatal. El que le asigna el presupuesto, en líneas generales, es suficiente para pagar sueldos, pero este requiere otros aportes para para reformas y el funcionamiento de cosas distintas a salarios. A eso se le agrega la inflación, que deteriora cualquier presupuesto: municipales, provinciales", explicó Cornejo.

"Se está discutiendo si una ley puede acomodar esas cosas. Ya el Congreso intenta ordenarle el ajuste previsional. Ordenar cómo incrementar salarios para la universidad no creo que vaya a buen puerto. Entonces, en todos esos conflicto creo que la oposición colaborativa y el Gobierno deben llegar a acuerdos, como fue con la ley bases y el paquete fiscal en su momento. Vale para todo: presupuesto previsional y todos los aspectos en juego. Es un Gobierno que tiene minoría parlamentaria. Arrancó intentando imponer, pero luego acomodó su situación a un acuerdo", comentó el mendocino.

"Todos estos caminos deben andar por allí. Yo veo un proceso de mala praxis, también de la oposición colaborativa. No del kirchnerismo porque no quieren apoyar nada. Veo una mala praxis de no buscar los acuerdos como se buscó en la ley bases y en el paquete fiscal", aportó.

Cornejo sumó en ese sentido: "Yo recomiendo un acuerdo y no una confrontación obligando al Gobierno a hacer cosas a través de leyes. En todos los aspectos creo que es mejor dar seguridad jurídica y certidumbre. En el tema previsional hubiese sido ideal una nueva ley con una fórmula jubilatoria que sea que de solvencia fiscal, pero que también no deje que se licúen los ingresos de los jubilados. Podría haber sido una opción del Gobierno vetar parcialmente los tres artículos que tienen problemas fiscales. No se está buscando encontrar acuerdos...".

El aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes,

generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de

Presupuesto del Congreso. El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación.

Participamos en "La Noche de la Educación", donde se presentó el Acuerdo por la Educación de Argentinos por la Educación. Esta iniciativa, desarrollada con el sector público, privado y la sociedad civil, establece 10 prioridades clave para mejorar la educación obligatoria en el… pic.twitter.com/3u4mWdjujR — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 10, 2024

Respectó a cómo podría reflejarse el veto en los docentes universitarios de Mendoza, Cornejo respondió: "No lo sé. Yo separo siempre los docentes de los sindicatos. Los sindicatos son posiciones políticas más o menos legítimas. Los docentes están sufriendo la licuación del salario. Lo están sufriendo en todas las provincias. La inflación es demoledora para los ingresos fijos sean docentes de la Universidad o sean docentes de las provincias. Por eso es que a mí me parece armonioso y no contradictorio los que apoyamos al Gobierno para que estabilice la economía".

"Estabilizar la economía tiene un montón de herramientas macro, que el Gobierno tiene disponibles para que este calvario de la inflación se termine cuanto antes porque no hay política pública de las provincias o de las universidades que se sostenga con una alta inflación. Es todos los días estar en un conflicto permanente. Lo ideal es que los docentes estén dando clase en las universidades en los sistemas provinciales todo el tiempo los alumnos aprendiendo", manifestó.

Cornejo firmó un "acuerdo por la Educación"

El Acuerdo por la Educación es un documento que propone una agenda con diez prioridades estratégicas para abordar los principales desafíos de la educación obligatoria en Argentina, basado en 3 ejes temáticos.

El primero de los ejes trata sobre urgencias educativas y se enfoca en las necesidades inmediatas de cada nivel educativo. Entre las propuestas destacadas se encuentran:

Ampliar la cobertura del nivel inicial: asegurar que todos los niños tengan acceso a la educación desde los primeros años.

Priorizar la alfabetización inicial en el nivel primario: implementar estrategias efectivas para enseñar a leer y escribir a los estudiantes desde el inicio de su educación formal.

Acompañar las trayectorias en el nivel secundario: garantizar que los estudiantes completen la secundaria con un nivel de calidad adecuado.

El segundo eje aborda la gestión a escala del sistema educativo y propone:

Fortalecer el gobierno de la educación: mejorar la estructura y la eficacia de la administración educativa.

Lograr una inversión suficiente y de calidad: asegurar que los recursos destinados a la educación sean adecuados y eficaces.

Producir más y mejor información y evaluación educativa: implementar sistemas de evaluación más robustos y detallados.

Potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes: mejorar las condiciones laborales y profesionales de los educadores.

El tercer eje se centra en la transformación de las escuelas, y sus propuestas incluyen: