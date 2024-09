De Mendiguren hizo una férrea defensa de Impsa y rechazó su privatización

La controversia alrededor de la privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F (IMPSA) continúa. El oficialismo nacional y provincial pretende vender un gran paquete accionario a extranjeros. Nación y Mendoza son dueños de aproximadamente un 85% de las acciones, y la empresa estadounidense ARC Energy ya se presenta como principal candidata en para adquirir y capitalizar la codiciada Impsa. Por otro lado, desde la oposición se cosechan dudas sobre la operación, con Gabriela Lizana (Frente Renovador) y Jorge Difonso (Unión Mendocina) como las figuras más críticas, entre otros.

El empresario, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y exministro de Producción de la Nación José Ignacio De Mendiguren habló con MDZ Radio sobre el tema y explicó el valor estratégico que la compañía representa tanto para Mendoza como para el país.

Turbina manufacturada por la empresa. Cred: Impsa

La importancia de Impsa

La compañía, con sede en Mendoza, tiene más de 115 años de historia. Ha sido un pilar en el desarrollo tecnológico e industrial de Argentina, destacándose en sectores como la energía renovable, hidráulica y nuclear. La empresa se ha ganado un prestigio internacional al competir con gigantes. "Piensen que desde Mendoza la tecnología de Impsa viajó a todo el mundo, construyó represas en todos los países complicados, compitiendo con Alemania, con Francia. Ganó esas licitaciones y hoy las turbinas siguen funcionando", comentó.

"Impsa es una empresa que además tiene desarrollos importantísimos en el conocimiento tecnológico, de innovación y vanguardia industrial. Porque ha tenido un equipo, y lo tiene por supuesto, que muy pocas veces se encuentra. Tiene una enorme capacidad de pensar, de diseñar los proyectos y de concretarlos". De Mendiguren, como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, se hizo cargo de la empresa en agosto de 2022 hasta fines del año pasado. "El trabajo fue extraordinario, se puso prácticamente la planta al 100% de su capacidad. Se lograron contratos y facturaciones por 380 millones de dólares en ese período. Bajo su deuda operativa logró un balance en la Comisión Nacional de Valores a fin del año 2023, el mejor en 15 años", resaltó.

Para el exministro, los sectores en los que se desarrolla la empresa "son claves para la etapa que el mundo está viviendo", y la compañía en sí misma es la clave para lograr el desarrollo industrial en el país. "Por sus antecedentes tiene un valor intangible enorme. Pero además, en materia de energía atómica, Argentina tiene un proyecto de un valor enorme en el mundo. Ahora, ante la crisis energética". Se refirió al reactor de pequeña escala llamado Carem, desarrollado exclusivamente en Argentina. Este es capaz de garantizar energía eléctrica sin emitir gases de efecto invernadero.

"Todos sabemos que por problemas macroeconómicos se suspendió la obra pública. Pero esto no va a ser eterno, un día se va a retomar. Estos proyectos, si no son con Impsa, no se pueden realizar" dijo el empresario, criticando la privatización que ya está en marcha.

Respecto a la venta de las acciones, De Mendiguren fue contundente: "Esto tiene que ver con el concepto de país que usted tiene hacia futuro. Si usted quiere ser un país subdesarrollado donde solamente venda materias primas al mundo, que solamente tenga una política extractiva de vender nuestros recursos naturales sin elaborar, bueno, si usted quiere ese camino, entonces cierre el Impsa", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: