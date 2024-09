Alcoholímetros en locales gastronómicos: así es el proyecto de una diputada mendocina

La problemática del alcohol al volante ha cobrado relevancia en la provincia de Mendoza a lo largo de 2024. Pese a al aumento en las multas, las soluciones parecen aún lejanas. Frente a esta situación, Laura Balsells Miró, diputada provincial del PRO, presentó un proyecto de ley en la Legislatura que propone la instalación obligatoria de alcoholímetros en bares, restaurantes, locales bailables y bodegas, con el objetivo de generar conciencia y frenar el accionar de conductores que, bajo los efectos del alcohol, deciden manejar, lo cual muchas veces termina en accidentes viales que implican la muerte. La diputada dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

Durante la entrevista, Balsells Miró expresó su preocupación por la situación actual, subrayando que "es tremenda la irresponsabilidad al volante, porque sería irresponsable el hecho de manejar con más de 0,5 (gramos de alcohol en sangre), haber bebido y subirse al volante solo o acompañado de otras personas". La legisladora fue enfática y destacó que este comportamiento pone en riesgo la vida de quien maneja como la de otras personas, ya sean peatones u ocupantes de otros vehículos.

El objetivo principal del proyecto es "ofrecer una herramienta de prevención" en los establecimientos, donde los alcoholímetros estarían disponibles para los clientes, aunque su uso no sería obligatorio. "Es una forma de que el dueño del local lo ponga a disposición para la persona", explicó Balsells Miró. Según su perspectiva, la iniciativa también fomenta la intervención de los acompañantes para evitar que alguien conduzca bajo los efectos del alcohol, buscando alternativas como pedir un taxi, decidir que otra persona maneje, esperar y pedir un café, entre otras.

Balsells Miró detalló el proceso de desarrollo del proyecto, en el que su equipo investigó la disponibilidad y los costos de los alcoholímetros en el mercado. "Estuvimos llamando por teléfono a distintos lugares, nos metimos en MercadoLibre y hay cantidad a disposición y a precios muy accesibles", señaló, subrayando que los dispositivos pueden encontrarse desde los 20 mil hasta los 59 mil pesos. "El costo es bajo para lo que puede servir para salvar vidas", afirmó la diputada, quien considera que la relación costo-beneficio justifica la inversión.

En cuanto a la recepción de algunos sectores gastronómicos comentó que recibió "muchísimas llamadas, la mayoría a favor y les parece que no es un gasto muy grande. Algunos me dicen que por qué los obligamos". A esto agregó que en una provincia como Mendoza, donde la vitivinicultura tiene un rol central en la economía, "la provincia no adhirió a la ley de alcohol cero, permitiendo un límite de hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para los conductores, a pedido de sectores bodegueros y gastronómicos". Balsells Miró argumentó que, frente a los accidentes graves que aún ocurren, es necesario tomar medidas adicionales: "Hagamos otra cosa más y hagamos todos como sociedad el esfuerzo".

Respecto a posibles incentivos para los locales que instalen los alcoholímetros, Balsells Miró comentó que aún no ha considerado esa posibilidad, pero no descartó que el proyecto pueda sufrir modificaciones. "Los proyectos cuando ingresan al sistema y que los empezamos a tratar en comisiones, nunca salen igual a cómo ingresaron, porque se trata de que termine siendo la mejor ley para todos los mendocinos", explicó.

Finalmente, sobre la implementación del proyecto y la autoridad encargada de su aplicación, Balsells Miró expresó que en el proyecto "no hemos puesto la autoridad de aplicación, porque queremos que determine luego el Ejecutivo cuál es la autoridad. Creemos nosotros que es Seguridad, en la parte de Tránsito Vial", concluyó la diputada.

Escuchá la entrevista completa: