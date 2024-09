"Sensibilidad social": el reiterado reclamo de empresarios mendocinos a Javier Milei

La Unión Comercial e Industrial Mendoza (UCIM) difundió un nuevo comunicado de análisis de la situación actual del país, el cual lleva la firma de su presidente, Daniel Ariosto. En el escrito destacaron decisiones que ha tomado Javier Milei e incluso aseguraron que "no está haciendo las cosas mal", pero reclamaron mayor "sensibilidad social".

Ariosto, en nombre de las empresas que nuclea la UCIM, advirtió que "la situación de las pymes sigue estando muy complicada" y que muchas de ellas están "cerca del piso histórico". También indicó que algunas Pymes, obligadas por la coyuntura, se pasan a la informalidad.

La realidad no solo está en Mendoza, eso es claro, "sino que en reuniones en las que UCIM participa junto a otras cámaras del país, en el marco de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, se informa sobre la difícil coyuntura que atraviesan los distintos sectores en los que se desenvuelven las pequeñas y medianas empresas".

Los empresarios mendocinos aseguraron que depende de la actividad, "es como pega la crisis", pero que hay un común denominador para todos: "Comercio, servicios, industrias siguen cayendo. La gran mayoría no alcanza a pagar alquileres, impuestos, servicios que siguen incrementándose". La recesión es evidente y "las Pymes sobreviven como pueden". En tanto, es evidente que "a los trabajadores no les alcanza el sueldo para cubrir sus gastos, los medicamentos, la comida, los productos y los servicios".

Para Ariosto, "el escenario se presenta como muy delicado" y "la recesión y caída de ventas" son evidentes "independientemente de lo que el presidente Javier Milei realice en la macroeconomía". El máximo exponente de este grupo de empresarios indicó que Milei "no está haciendo las cosas mal y se van logrando algunos objetivos, mejoras parciales, a pesar de haber recibido una bomba perfectamente activada para estallar, pero con eso solo no alcanza". La UCIM indicó que la mayoría de las empresas "está subsistiendo y que a algunas les va un poco mejor", por distintos factores.

Los empresarios locales también aseguraron que el Gobierno "no dimensiona la falta de dinero en la calle, la falta de compras, los locales vacíos". Y respecto a los jubilados, si bien advirtieron que entienden que Milei "vete la reforma", preguntaron qué pasará en el "mientras tanto". "Hay que pensar que con 200 o 300.000 pesos, la gente no puede cubrir sus necesidades más básicas", precisaron. Ellos también deben "sostener el día a día", entre angustia y no encontrar salida.

Y aquí la UCIM se pregunta y reclama: "¿Existirá la posibilidad de cumplir los objetivos con sensibilidad social? ¿Será posible ir enderezando caminos largamente recorridos y acomodar el inmenso desorden a la vez de ir produciendo una reactivación, sosteniendo servicios mínimos del Estado que apoyen a los más débiles? Lo planteamos al principio de la gestión y seguimos haciéndolo".

"No le pedimos al estado que reparta fondos que no tiene. Solo los privados pueden generar riqueza. Sí necesitamos trabajar y dar trabajo para que todos podamos estar un poco mejor. La Economía no puede limitarse a solo emprolijar la macro. Todos aportamos al sistema y podemos hacer nuestra parte, para mejorar el país, pero necesitamos herramientas y respaldo, confianza y esperanza para llevarlo a cabo", reflexionaron.