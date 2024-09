Francisco Paoltroni, explosivo: "Santiago Caputo quiere que la casta persista"

Con algunas demoras en su vuelo, el viernes al mediodía Francisco Paoltroni volvió a su casa en Formosa. Atrás dejó una semana ajetreada de trabajo. Denunció públicamente al hombre más fuerte del Gobierno, le declaró la guerra a un juez federal con altas chances de llegar a la Corte Suprema, rompió el minúsculo bloque oficialista y armó su propia bancada. "Ahora a descansar, un poquito, el fin de semana", dice un poco más relajado el senador en una entrevista exclusiva con MDZ.

En la charla, el senador no escatimó elogios a Mauricio Macri, de quién dijo que "ha mostrado total voluntad de ayudar a que las cosas salgan bien". También contó que se comunicó con la titular del Senado, Victoria Villarruel, después de ser expulsado del bloque oficialista. La vice le comentó que "no estaba de acuerdo con la decisión" y Paoltroni la espera en Formosa para un nuevo acto donde tienen previsto homenajear a "las víctimas y los héroes que defendieron el Regimiento 29".

Tanto Macri como Villarruel y Paoltroni tienen un patrón en común, fueron vetados por Santiago Caputo y luchan para que el asesor super estrella de Javier Milei ceda en su territorio.

- ¿Cuál es la primera reflexión que le surge después de su salida del bloque oficialista?

-Simplemente mantengo las promesas de campaña en lo más alto. Vinimos a terminar con la casta. La casta se compone de los tres poderes. Ariel Lijo viene a garantizar que este sistema siga en la Argentina. Y me opongo a eso. Simplemente es respetar el mandato popular y la confianza de la gente.

- ¿Qué pasa en La Libertad Avanza que con todos los que plantean una mirada distinta son corridos?

- Bueno, se están corriendo de lo que es el liberalismo. Todos estos tuiteros, sobre todo Santiago Caputo, le están haciendo mucho daño al presidente. Y hay muchos dirigentes del espacio que no lo perciben. Están rodeados de obsecuentes de la política. Todos responden al viejo sistema de verticalismo y obsecuencia.

- Una de las que decidió marcar sus diferencias fue la vicepresidenta Victoria Villarruel y también sufrió todo esto...

- Bueno, aquí las ideas son claras. Venimos a cambiar el modelo económico y terminar con el sistema de la casta. No vamos a cambiar nada si no lo desarmamos. No hay modelo económico que que resista en el tiempo si sigue este el modelo. Entonces, como los argentinos tenemos mucha experiencia en fracasar, no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado. Villarruel es una de las que ha planteado sus críticas, absolutamente. Y muchos otros senadores también que se han manifestado en contra del juez Lijo.

El senador fue expulsado de La Libertad Avanza después de criticar a Ariel Lijo y a Santiago Caputo.

-¿Pudo hablar con la vicepresidenta después de su salida del bloque?

- Sí, sí. Me dijo que por supuesto que no estaba de acuerdo con la decisión del bloque y que me brindó todo su apoyo. De hecho la la invité a que visite Formosa. Es muy probable que venga a visitarnos el 5 de octubre, que es un nuevo aniversario de las víctimas y los héroes que defendieron el Regimiento 29, que se va a cumplirse 49 años de de de ese de ese atentado.

- ¿Cómo funciona ese escrache político contra los que piensan distinto?

- Son extorsionadores. Cambian las ideas y se olvidan del mandato popular. Entonces vienen y te dicen: "Te voy a sacar el PAMI", por ejemplo. Y ahí nomás arrugan y hacen todo lo que les piden, son obedientes. Pero acá se necesita coraje y convicción y eso tiene que venir de la gente que nunca ha estado en la política, que no tiene raíces con toda la casta.

- ¿Y por qué Milei sigue defendiendo el modelo de la casta?

-Bueno, yo creo que el que más daño le está haciendo es Santiago Caputo, que lo está influenciando muy mal. Y esa es la gravedad de los asuntos que lo vengo denunciando públicamente. Estamos en las antípodas con Caputo, él quiere que la casta persista. Y yo vine con la misión de terminar con todo ese sistema.

- ¿Qué rol va a tener su monobloque en el Senado "Libertad, trabajo y progreso"?

- Fiel a las ideas, todo lo que nosotros prometimos en campaña. Todo lo que tenga que ver con eso voy a acompañar, siempre. Del pliego de García Mansilla para la Corte Suprema estoy a favor, más allá de que hubiese sido más indicado que esos dos lugares lo ocupen dos mujeres y en lo posible del interior profundo. Así cumplíamos con el federalismo.

- ¿Cómo quedó su relación con el PRO?

- Yo hablo con todos. No tengo problema en hablar. Lo he dicho en varias oportunidades, el triángulo de hierro del presidente debería ser con la vicepresidente comandando el Senado, todas las negociaciones y conversaciones, para poner un orden. Y como principal aliado político debería tener al expresidente Mauricio Macri, que ya ha mostrado total voluntad de ayudar a que las cosas salgan bien, qué es lo que queremos todos. Tiene un montón de legisladores y está dispuesto a colaborar, él está diciendo Lijo no. Es de lo más colaborativo que tenés.

- Bueno, de alguna forma están en la misma misión de intentar correr a Santiago Caputo...

- Es que de la misma manera advierte que ahí está el grave problema, que es que están aconsejando mal al presidente. Paoltroni aceitó su vínculo con Victoria Villarruel y espera recibirla en Formosa.

- ¿Te imaginaste que algo así podía pasarte en este espacio?

- No, no lo esperaba. Pero bueno me quedo tranquilo porque tengo la convicción de que estoy haciendo un gran aporte para mejorar errores. Decir: "Bueno, corrijamos la dirección", pero no acá tenés que dar siempre tu voto. E insitís: "Bueno, te cuento esto que está por chocar" y todos terminan aplaudiendo.

- Con esa búsqueda usted quedó en minoría...

- ¿Qué me voy a quedar en minoría si el pueblo argentino entero apoya esta postura? Conseguir los votos para las leyes es una misión de del Ejecutivo. Yo soy un senador fiel a sus principios y convicciones. No voy a aprobar leyes signifiquen sostener el sistema de la casta, como le pasó a Macri. Ya sabemos cómo terminó. ¿Te acordás?

- ¿Mantiene su rechazo al DNU 656/24 que aumentó los fondos reservados de SIDE?

- Lo voto en contra, porque con la misma coherencia que no hay plata para los jubilados, no hay plata para las universidades, no va a haber plata para Caputo. Los que defienden ese DNU defienden el modelo de la casta, obsecuencia y verticalismo.