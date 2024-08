Explosiva audiencia en la causa Walter Bento: el exjuez se enfrentó a dos temas incómodos

Este viernes el exjuez federal Walter Bento intentó defenderse de las acusaciones en su contra y fue acorralado por las preguntas de la fiscal Gloria André. El magistrado intentó justificar por qué recibieron a un imputado sin que estuviera su abogado presente, pero sus argumentos se centraron en que se trató de una "situación excepcional". Paralelamente, se conoció que dos de los imputados colaboradores han denunciado que existieron irregularidades en el acogimiento al acuerdo del arrepentido. Por último, Bento hizo un comentario respecto a las cartas que se filtraron de una supuesta amante.

La audiencia fue breve pero la onda expansiva que dejó tiene un alcance indefinido. A diferencia de otras oportunidades, esta vez la fiscalía decidió interpelar al acusado y lo dejó en una situación incómoda en lo que respecta a su participación en el "Caso 10" de la causa. Específicamente, Bento no fue muy claro a la hora de explicar por qué mantuvo un encuentro con el imputado Daniel Martínez Pinto y luego con su madre sin que estuviese presente su abogado. Las sospechas es que Martínez Pinto pagó a cambio de beneficios procesales.

El juez reconoció que un día Martínez Pinto se presentó espontáneamente en el tribunal y solicitó una audiencia. Por aquel entonces ya le habían concedido el beneficio de prisión domiciliaria. "Se lo recibió, se hizo un acta y se llevó adelante una audiencia. No etaba el abogado", relató Walter Bento.

"¿Es usual que se den audiencias sin que esté el abogado?", preguntó la fiscal André y el imputado reconoció que es algo excepcional. "No es usual doctora que no esté el abogado, porque nunca pasó que viniera el acusado espontáneamente. Nunca pasó", adhirió el exmagistrado.

Incluso, dijo que no recordaba por qué no llamaron al abogado defensor y dijo que la madre de Martínez Pinto no había estado presente. Pero la fiscal remarcó que en el acta que ella si estuvo.

André: ¿La madre de Martínez Pinto concurrió?

Bento: No. Está en el acta doctora.

André: ¿Por qué en el acta dice que si fue?

Bento: Porque cuando él dice los motivos por los que se había presentado se la cita para que venga a manifestar si estaba de acuerdo en lo que dijo su hijo. Si se iba a hacer responsable. Porque no había tobillera electrónica

André: ¡Quién la cita?

Bento: El tribunal

André: ¿Y se comunican con el abogado defensor?

Bento: Si no está en el acta, no.

André: Si es una cosa excepcional que alguien con prisión domiciliaria se hace presente en el lugar y luego incluso citan a la madre. ¿Por qué en ningún momento se le da intervención al abogado defensor?

Bento: No recuerdo, nadie lo planteó. A nadie se le ocurrió, era una situación excepcional. Se llevó adelante la audiencia que era lo urgente porque esa persona entendía que la convivencia con su esposa estaba por llegar a una circunstancia por lo que había existido una prohibición de acercamiento. Por eso se presentó.

Por otro lado, el exmagistrado se amparó en el una noticia mediática de los últimos días para intentar justificar por qué se negó a entregar su teléfono celular durante la investigación. En concreto, hizo referencia a la publicación en los medios de cartas de una consejera de la magistratura con la que habría tenido una relación cercana. Las cartas fueron aportadas por su esposa, Marta Boiza, en otra causa que apunta a derribar el proceso mediante el cual destituyeron a Walter Bento como juez del Juzgado Federal N°1.

"Antes de hablar del caso 10, quiero referir que desde mi primera declaración he hecho alusión a lo referido a mi teléfono personal y expliqué cuáles fueron los motivos que me llevaron a tomar la decisión que adopté de preservar mi privacidad. Porque teníamos la seguridad de que lo que había en el teléfono se filtraría a la prensa. Los hechos recientes corroboran los temores y los motivos y confirmo que la decisión era la adecuada", esgrimió. "Nada de lo que había en mi teléfono me involucraba con esta causa. Todo lo contrario, podía ser algo personal fuera de la órbita de análisis del tribunal", intentó explicar.

Los arrepentidos se volvieron a arrepentir

Por último, el abogado Pablo Cazabán confirmó que dos de sus representados han denunciado irregularidades en el acuerdo de colaboración que firmaron. Se trata de los abogados Matías Aramayo y Martín Ríos, presuntos integrantes de la asociación ilícita que durante la instrucción dieron detalles sobre el funcionamiento de la misma a cambio de beneficios en su situación judicial.

"A partir de una serie de indicaciones de mis ahijados Ríos y Aramayo se pusieron en conocimiento una serie de hechos o delitos en el marco de la ley del arrepentido", explicó Cazabán y dijo que el viernes presentaron una denuncia en ese sentido por "situaciones anómalas en el acogimiento al acuerdo del arrepentido".

Cazabán pidió que se los resguarde como testigos protegidos y pidió que la denuncia no quede en la jurisdicción de Cuyo para garantizar la objetividad de la investigación.