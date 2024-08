Milei en Vaca Muerta: las claves de un viaje estratégico al nuevo centro productivo argentino

Javier Milei recorrerá Neuquén y sobrevolará campos desérticos que tienen una riqueza enorme a más de 1500 metros bajo la superficie. Vaca Muerta, como se llama la roca madre que tiene “capturado” el gas y el petróleo que representa el tesoro de Argentina, también se convirtió para el Presidente en uno de los activos políticos de la gestión; en una especie de bandera. Es la energía: la actividad petrolera y gasífera generada desde Neuquén produce noticias que ni el campo logró para la economía Argentina: aumento de las exportaciones, inversiones crecientes y la promesa de un cambio en la matriz productiva del país. Milei tuvo, ante todo, sentido de la oportunidad, pues le tocó cosechar buena parte de lo que se había sembrado en el pasado. Incluso se encontrará con viejos conocidos de Corporación América.

El gobernador anfitrión, Rolando Figueroa, pertenece a la casta neuquina surgida del Movimiento Popular Neuquino, aunque llegó al cargo por el costado. Pragmático, el patagónico está enrolado en el bloque patagónico que surgió con las críticas del chubutense Nacho Torres, pero acompaña al Gobierno nacional en cada medida que le puede retribuir en ganancias. Por eso el apoyo a la Ley Bases y el RIGI, como todos los mandatarios petroleros y mineros.

Las locaciones de Vaca Muerta en medio del secano patagónico.

Cosecha

El potencial de Vaca Muerta ya había sido estudiado por el Estado argentino y la propia YPF. El proceso de estatización de la petrolera estatal tenía esa lleve guardada. El primer gran impulso se dio con el entonces controvertido convenio entre YPF y Chevron. Fue en julio del 2013 y allí se comprometía el primer shock de inversión para explotar la roca madre a través de la fractura hidráulica y convertir las suposiciones, en recursos. Javier Milei se reunirá hoy con los directivos de Chevron Argentina, que tienen con YPF la explotación de Loma Campana, el principal yacimiento no convencional del mundo, fuera de Estados Unidos. En ese mes de julio había otro protagonisca: Miguel Galuccio, CEO de la petrolera estatal y cerebro del desarrollo no convencional. Galuccio tiene otro presente, muy relacionado con su “hijo” Vaca Muerta. Tras dejar la gestión estatal fundó Vista Energía, que no solo tiene un coqueto edificio frente al Limay, sino que se convirtió en un jugador de peso alrededor del petróleo y el gas no convencional. No está anunciado en la agenda oficial, pero el exdirectivo de la YPF kirchnerista será testigo del hito político.

Milei estará en la boca del gasoducto Néstor Kirchner.

También por el aire, Milei recorrerá la planta de gas de Tratayén. En la agenda oficial evitan el nombre real: es el punto de partida del gasoducto Néstor Kirchner, la obra que permite aprovechar el principal recurso de Vaca Muerta. Esa planta compresora, construida por la empresa SACDE, permite darle mayor presión al gasoducto y aumentar el volumen transportado hacia el final del camino. Fue la obra que generó polémica por la demora en la inversión de parte de la gestión de Javier Milei cuya principal consecuencia fue la purga de dólares extra para importar gas. Desde allí también festejarán con los patagónicos el plan para construir los gasoductos y la planta de GNL en Sierra Grande, Río Negro junto con la empresa malaya Petronas. Es el primer proyecto de gran escala en sumarse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y tendrá como aditamento otros beneficios fiscales, económicos y territoriales brindados por el Gobierno de Río Negro. Más allá de los temas técnicos que inclinaron la balanza para esquivar el puerto de Bahía Blanca, Milei hace hincapié en la “torpeza “ de Axel Kicillof por no haber ejecutado lobby para su provincia.

La gira energética del Presiente sigue en Chile, donde ocurrirá algo particular porque no está previsto que se reúna con el presidente Gabriel Boric. En cambio, Milei estará con viejos conocidos: la cúpula de Corporación América, empresa en la que trabajó durante años y donde forjó una relación con Eduardo Eurnekian. Esa empresa tiene a cargo la gestión del Gasoducto Andino, el vehículo para exportar gas a Chile, que además tiene una fuerte connotación política. Milei festejará el hito de haber exportado un “trillón de pies cúbicos” hacia ese país.

Eduardo Eurnekian festejará con su exempleado Javier Milei el récord de exportación de gas a Chile.

El gasoducto sale desde Neuquén, pasa por Mendoza y atraviesa la cordillera en medio de la reserva Laguna del Diamante. Son 463 kilómetros de un gasoducto de valor estratégico. Durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina cerró la válvula para exportar gas y generó fuetes tensiones con ese país por el incumplimiento de los contratos que habían sido firmados por Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997. Con la mayor producción de gas gracias a Vaca Muerta, la exportación volvió. A Gas Andes se le suman el gasoducto NorAndino, en Salta, el Gasoducto del Pacífico y el de la Cuenca Austral.

Milei estará en Chile, pero con un ambiente familiar y no diplomático. La relación con el gobierno trasandino no es buena y Argentina ha generado discordias diversas. Desde la Casa de la Moneda no se gestó ningún encuentro bilateral y solo se habló de un cara a cara casual. Pero ni eso ocurriría.